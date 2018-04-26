Неизведанная Башкирия: в Уфе презентовали новый туристический бренд

Уфе показали дизайн нового туристического бренда «Terra Bashkiria». Разработчики визуального стиля сделали ставку на молодежь.

Презентация прошла в колонном зале Минсельхоза , а представлял бренд сам глава республики Рустэм Хамитов . Руководитель региона отметил, что дизайн получился современным.

— Выяснилось, что 85,2% туристов называют нашу республику Башкирия , а не Башкортостан, — сообщили дизайнеры.

Логотип сделали из надписи «Terra Bashkiria», которое понимают как «Неизведанная Башкирия», а также цветных пикселей. Логотип будут использовать на сувенирной продукции, рекламных щитах и в туристических продуктах.