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Неизведанная Башкирия: в Уфе презентовали новый туристический бренд
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Неизведанная Башкирия: в Уфе презентовали новый туристический бренд 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В Уфе показали дизайн нового туристического бренда «Terra Bashkiria». Разработчики визуального стиля сделали ставку на молодежь.
Презентация прошла в колонном зале Минсельхоза, а представлял бренд сам глава республики Рустэм Хамитов. Руководитель региона отметил, что дизайн получился современным.
— Выяснилось, что 85,2% туристов называют нашу республику Башкирия, а не Башкортостан, — сообщили дизайнеры.
Логотип сделали из надписи «Terra Bashkiria», которое понимают как «Неизведанная Башкирия», а также цветных пикселей. Логотип будут использовать на сувенирной продукции, рекламных щитах и в туристических продуктах.
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