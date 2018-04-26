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Авиакомпания Germania открывает полеты из Петербурга в Дрезден
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Авиакомпания Germania открывает полеты из Петербурга в Дрезден 

Собака 39 минут назад
Фото: Собака
Первый полет по маршруту будет выполнен в пятницу, 27 апреля.
Как сообщает пресс-служба авиакомпании, с 4 мая по 26 октября 2018 года перелеты из Петербурга в Дрезден будут выполняться по понедельникам и пятницам, а обратно — по четвергам и воскресеньям. Стоимость билета в одну сторону составит от 69 евро.
Дрезден станет шестым городом Германии в маршрутной сети Пулково. Сейчас россияне могут улететь из петербургского аэропорта в Берлин, Гамбург, Дюссельдорф, Мюнхен и Франкфурт-на-Майне.
Авиакомпания Germania основана в 1986 году и базируется в Берлине. Ее флот включает 14 воздушных судов Airbus A319, пять Airbus A321 и 10 Boeing B737-700. Авиакомпания выполняет полеты по 55 направлениям в Европе, Северной Африке и на Ближнем Востоке.
В I квартале 2018 года из Петербурга открылись рейсы в китайский Чэнду, немецкий Кельн, итальянскую Пизу, Мальту, лондонский аэропорт Гатвик, а также в Магас (Ингушетия) и Надым (ЯНАО).
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