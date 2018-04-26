Авиакомпания Germania открывает полеты из Петербурга в Дрезден

Первый полет по маршруту будет выполнен в пятницу, 27 апреля.

Как сообщает пресс-служба авиакомпании, с 4 мая по 26 октября 2018 года перелеты из Петербурга Дрезден будут выполняться по понедельникам и пятницам, а обратно — по четвергам и воскресеньям. Стоимость билета в одну сторону составит от 69 евро.

Дрезден станет шестым городом Германии в маршрутной сети Пулково. Сейчас россияне могут улететь из петербургского аэропорта в Берлин, Гамбург, Дюссельдорф , Мюнхен и Франкфурт-на-Майне

Авиакомпания Germania основана в 1986 году и базируется в Берлине. Ее флот включает 14 воздушных судов Airbus A319, пять Airbus A321 и 10 Boeing B737-700. Авиакомпания выполняет полеты по 55 направлениям в Европе, Северной Африке и на Ближнем Востоке.

В I квартале 2018 года из Петербурга открылись рейсы в китайский Чэнду, немецкий Кельн , итальянскую Пизу, Мальту , лондонский аэропорт Гатвик, а также в Магас Ингушетия ) и Надым ЯНАО ).

По материалам «ДП» Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.