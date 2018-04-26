На Ямале запустят пешие туры по своему «Золотому кольцу»

26 апреля 2018 года московский предприниматель Сергей Ященко поделился рассказом о новых путях в туристической индустрии Ямала на сайте «Туристско-информационного центра ЯНАО».

Сергей Ященко знаком со спецификой Ямала с 2014 года, когда инвестировал в рыболовный помысел Приуральского района арктического региона. Пока не познакомился с коллегами, которые заняты развитием природного туризма на Ямале. Тогда москвич открыл для себя новую нишу пешие походы в горные долины Полярного Урала.

Пеший туризм жемчужина ямальского туризма, но спартанские условия отпугивают любителей массового туризма.

Поэтому Сергей Ященко совместно с департаментом молодежной политики и туризма ЯНАО и Научным Центром изучения Арктики запустил проект по созданию новых туристических маршрутов на Полярном Урале.

«Мы планируем разработку двух маршрутов к Долине Нефритов (гора и ручей Нырдвоменшор) и построить горный приют. Такой проект создаст новые рабочие места, мы планируем подготовку гидов-проводников, в том числе из местного коренного населения, для которых эти земли родные», — поделился планами с корреспондентом ИА «Уральский меридиан» Сергей Ященко.

Зимой 2018 года партнёры запустили пеший тур в Нефритовую долину для всех желающих. В рамках тура: катания на сноубордах, подъем в горы, пешая прогулка. Всё зависит от интересов туриста. К месту назначения за 30 километров от Салехарда добирались на вездеходе «Шатл», похожем на модный танк. Кроме того планируются ещё летние экскурсии и строительство горного приюта для туристических групп.

Нефритовая долина

Однако, команда реформаторов ямальского туризма Приуральем не ограничиться. Сейчас они планируют летние туры по самым красивым местам Ямала. Рабочее название программы «Золотое кольцо Ямала», набор уникальных туристических маршрутов в Горноходатинский заказник с овцебыками, на крайнюю восточную точку Европы и на северный Байкал — озеро Большое Щучье

Пока, что точной даты запуска турпоходов по золотому кольцу Ямала — нет. Зато уже этим летом можно испытать себя на прочность купив тур в долину Рай-из.

Автор фотографий: Сергей Ященко