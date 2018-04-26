Летевший из Москвы в Челябинск самолет совершил вынужденную посадку из-за курившего пассажира, сообщает пресс-служба МВД России.
33-летний житель Челябинска не смог на несколько часов отказаться от вредной привычки и закурил в самолете во время полета. В связи с этим командир экипажа через диспетчера обратился за помощью к сотрудникам транспортной полиции. В результате авиалайнер приземлился в казанском аэропорту, где полицейские сняли нарушителя с рейса и доставили его в ОП, где в отношении него составили протокол об административном правонарушении по пункту 1 статьи 6.24 КоАП РФ (Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах). За это полагается штраф от 500 до 1500 тыс. рублей.