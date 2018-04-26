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Самолет рейса «Москва — Челябинск» вынужденно сел в Казани из-за курильщика
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Самолет рейса «Москва — Челябинск» вынужденно сел в Казани из-за курильщика 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Летевший из Москвы в Челябинск самолет совершил вынужденную посадку из-за курившего пассажира, сообщает пресс-служба МВД России.
33-летний житель Челябинска не смог на несколько часов отказаться от вредной привычки и закурил в самолете во время полета. В связи с этим командир экипажа через диспетчера обратился за помощью к сотрудникам транспортной полиции. В результате авиалайнер приземлился в казанском аэропорту, где полицейские сняли нарушителя с рейса и доставили его в ОП, где в отношении него составили протокол об административном правонарушении по пункту 1 статьи 6.24 КоАП РФ (Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах). За это полагается штраф от 500 до 1500 тыс. рублей.
АиФ Казань: последние новости
Плюс 6 млн отдыхающих. Что нового предложит Турция россиянам? Возобновился авиарейс из Казани в Ригу Ни продать, ни подарить. Что будет с участком без межевания с 2018 года?
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