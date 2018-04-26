Нацелился на просеки: «Кошелев» хочет построить апарт-отель с рестораном в Самаре

Корпорация «Кошелев» попросила у региональных властей поддержать новый проект. Организация планирует построить апарт-отель на 2–3 просеках. Об этом сообщил депутат губдумы Михаил Матвеев.

— Проект представили в четверг, 26 апреля, на заседании совета по улучшению инвестиционного климата в Самарской области . Для его реализации корпорация получит без торгов почти 1 га земли и налоговые льготы, — рассказал депутат.

Судя по информационной справке, представленной участникам заседания, корпорация вложит в проект 1,06 миллиарда рублей. Апарт-отель будет включать в себя главный корпус на 120 номеров и 8 коттеджей на 36 мест. Также для посетителей будут доступны ресторан на 500 мест, бассейн, конференц-зал, развлекательный центр и спортивные площадки.

Актуальность проекта представители корпорации объясняют необходимостью развития туристической привлекательности Самарской области. Также отель будет платить налоги в размере 88,4 миллиона рублей. Окупить проект бизнесмены рассчитывают примерно за 9 лет.

Сейчас в Самаре готовят к открытию пятизвездочный отель Lotte на пересечении улиц Красноармейской и Галактионовской. В здании гостиницы располагаются около 200 номеров классификаций «Стандарт», «Полулюкс», «Люкс», «Президентский», «Королевский». Их площадь будет составлять от 36 до 180 квадратных метров. Известно, что стоимость проживания будет начинаться от 7500 рублей.

Внутри отеля будут работать несколько конференц-залов, SPA-комплекс, рестораны, банки и торговые помещения. Применение найдут и крыше отеля. Здесь обустроят зону отдыха с подогревом. В куполах на крыше установят котельные.

По последней информации, Lotte откроет свои двери 1 мая.