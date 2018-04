Пора в круиз: Royal Caribbean построила лайнер за $1,5 млрд

Компания Royal Carribean запустила крупнейший лайнер в мире — Symphony of the Seas. Корабль стоимостью $1,5 млрд и вместимостью почти в 7000 пассажиров совершил свой пробный технический тур по весенним волнам Средиземного моря, а сейчас принимает первых счастливчиков на маршруте. Forbes Life узнал, в чем секрет громадных плавучих отелей.

Практически все показатели корабля носят рекордные значения: водоизмещение составляет более 230 000 тонн, длина палубы — 362 м, а максимальная скорость — 22 узла (порядка 40 км/ч). Symphony of the Seas может принять одновременно до 6680 пассажиров и 2200 членов экипажа, включая обслуживающий персонал. На борту лайнера располагаются 19 бассейнов, 10 джакузи, 24 лифта и 2775 кают. А также фитнес-центр, спа, казино и парк, с 12 000 тропических деревьев. Номер «люкс» занимает 125 кв м, оборудован горкой для детей, детской комнатой, бильярдом, 3D-кинозалом и балконом. К услугам пассажиров — личный мажордом.

У Symphony есть cтаршие «братья» — Harmony of the Seas 2016 года, Oasis of the Seas и Allure of the Seas 2009 и 2010 годов рождения, но все они, хоть и не намного уступают в размерах новому судну. Их высота также соразмерна 20-этажному дому. Практически все каюты-номера таких кораблей оснащены балконами или окнами с полным или частичным видом на море («первая линия» в терминологии курортов). Потому что архитектура судна-катамарана длиной почти в 400 м позволяет строить два многоэтажных корпуса жилых помещений, смыкающихся на носу и имеющих балконы с двух сторон: одни с видом на открытое море, другие, бюджетные, с видом на внутренний сад и променад, вдалеке напротив — на «соседний корпус» и боковым видом на море за открытой кормой. И это ощущение присутствия на берегу, всем знакомого и любимого, когда можно выйти на балкон и посмотреть на красивый закат или рассвет, помахать рукой таким же счастливчикам из соседнего крыла отеля и назавтра вдруг оказаться в порту совершенно другого города. Такое сочетание привычного пассивного отдыха с драйвом от смены городов и стран без усилий на сборы и чекауты-чекины.

Аналитики отмечают, что круизный туризм остается одним из самых популярных и быстрорастущих сегментов международного туристического рынка, обладающих значительным инвестиционным потенциалом как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. «С каждым годом спрос на круизные перевозки во всем мире растет. Традиционно с ростом доходов человек стремится удовлетворить потребность в путешествиях. И все больше людей имеет возможность отправиться в кругосветное путешествие или в короткий отпуск на каком-нибудь круизном лайнере. Если посмотреть на рыночную капитализацию крупнейшей в мире круизной компании Royal Caribbean, то за последние 6 лет они выросли в 5 раз, а чистая прибыль увеличилась почти в 3 раза. Эти цифры хорошо отражают, насколько комфортно себя чувствуют круизные компании», —говорит старший аналитик компании «Атон» Михаил Ганелин . «Акции Royal Caribbean значительно опережают индекс S&P 500 по доходности. За последние полгода они принесли почти 38%, тогда как американский индекс широкого рынка S&P 500 — около 11%, — отмечает ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК „Финам“ Наталия Аседова: Круизный туризм до сих пор занимает совсем небольшую долю от всего рынка путешествий, поэтому мы видим огромные перспективы для роста как в части расширения своего присутствия по всему миру, так и по покрытию новых сегментов туристов».

Эксперты подчеркивают, что 62% путешественников, которые однажды отправились в круиз, покупают круизные туры повторно, а 69% туристов, путешествующих по воде, считают этот вид отдыха более интересным, чем путешествия по суше. Конкуренция на рынке морских круизов достаточно активная. Ежегодно компании соревнуются размерами кораблей и пополнением флота. В июне 2018 года компания MSC спустит на воду свой лайнер MSC Seaview. Costa Cruises уже объявила о начале продажи билетов на первый круиз строящегося судна Costa Venezia, который пойдет в первое плавание только 8 марта 2019 года. Также в следующем году примет на борт первых туристов корабль Spectrum of the Seas Royal Caribbean. График получения новых судов расписан у участников рынка на ближайшие пять-десять лет вперед.

Несмотря на крупные габариты кораблей, круизную индустрию отличает мобильность и возможность быстрой перестройки направлений в зависимости от конъюнктуры рынка. По мнению Royal Caribbean именно эта особенность позволяет компании избежать негативных влияний экономики. «Наши корабли являются плавучими отелями и могут быть развернуты в разных направлениях», — заявил Forbes Life представитель круизной компании. По мнению Наталии Аседовой, постоянное совершенствование технологий, используемых на борту круизных лайнеров, предоставление все большего количества новых услуг, включая внедрение новых маршрутов по всему миру, также является гарантом стабильного роста.