Более 100 млрд рублей потребуется на реконструкцию региональных аэропортов РФ

Александр Фридлянд. Более 100 миллиардов рублей, по оценке Росавиации , потребуется на реконструкцию региональных аэропортов РФ , заявил директор научного центра экономического мониторинга, анализа и прогнозирования Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации (ГосНИИ ГА, подведомственен Минтрансу

Президент РФ Владимир Путин в марте заявил, что ждет конкретных предложений от авиакомпаний по развитию региональных аэропортов и расширению перечня межрегиональных маршрутов.

В послании Федеральному собранию Путин заявил о предстоящей работе по расширению и реконструкции сети региональных аэропортов России. По его словам, через 6 лет половина межрегиональных рейсов будет выполняться напрямую.

"Если это реализовывать (послание Путина — ред.), то потребуется резкий рост парка региональных воздушных судов, причем разной размерности, и широкая реконструкция многих региональных аэропортов, требующая, по оценкам Росавиации, более 100 миллиардов рублей. Плюс (потребуется — ред.) кардинальное изменение в системе субсидирования", — сказал Фридлянд, выступая на конференции «Авиационное финансирование и лизинг в России и СНГ».

Он уточнил, что эта сумма относится только к объектам аэродромной инфраструктуры.