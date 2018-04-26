«У нас — до лампочки!» — улучшить сервис донских гостиниц поручил губернатор

По мнению руководителя региона, гости часто сталкиваются с недостаточно высоким качеством обслуживания в сфере гостиничного бизнеса, хамством персонала и наплевательским отношением.

«Человек проснулся, принял душ, тут стук в дверь. Он открывает, и, не спрашивая у него, начинают убираться. Он сидит, извините, полуголый, а тут тетя Маша начинает убираться. Вы же знаете, в нормальных гостиницах вы никогда не увидите того, кто вас обслуживает. У нас — до лампочки! Неважно, пришло мое время — ты уходи, я здесь полы помою! Кто-то над этим должен задуматься» — прокомментировал он ситуацию.

Губернатор также обратил внимание министров на необходимость проверки качества пищи, медицинского обслуживания и работы общественного транспорта. Замечания учли, Игорь Гуськов , первый заместитель губернатора ответил, что работа ведется, и министерство эконмического развития области проработало данный вопрос. Недавняя сертификация гостиниц региона выявила рейтинг отелей. И заведениям с низким качеством обслуживания звезды просто не присвоили.