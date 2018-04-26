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Круглый стол: «Туристический бум: москвичи массово бронируют отдых на майские праздники»
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Круглый стол: «Туристический бум: москвичи массово бронируют отдых на майские праздники» 

Вечерняя Москва 2 часа назад
УЧАСТНИКИ: Дмитрий ГОРИН — генеральный директор компании Vip-Service, председатель комитета по транспорту Ассоциации «Турпомощь» Лариса АХАНОВА — PR-директор туроператора Tez Tour Жанна МЕДВЕЦКАЯ — руководитель офиса продаж туристического агентства «ТурАгент 007»
Оксана БУЛАХ — коммерческий директор Национального туроператора «Алеан» Наталья СОЛОВЬЕВА — адвокат Национальной ассоциации юристов в сфере туризма Алексей НИКОНОРОВ — член президиума Федерации России по спортивному туризму, руководитель турклуба «Вестра», Заслуженный путешественник России ВЕДУЩИЕ: Михаил ПОМИДОРОВ Алексей ЗЕРНАКОВ — редактор отдела «Новостей» газеты «Вечерняя Москва»
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