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Итоги с отрудничества Emirates и flydubai
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Итоги с отрудничества Emirates и flydubai 

AirCargoNews.ru 59 минут назад
Фото: AirCargoNews.ru
Авиакомпании Emirates и flydubai представили статистику, касающуюся числа перевезенных пассажиров за первые шесть месяцев действия соглашения о совместной деятельности между двумя перевозчиками.
Первые полеты в рамках соглашения начались в конце октября 2017-го. С ноября 2017 и по март 2018 совместным предложением перевозчиков воспользовалось почти 400 тысяч пассажиров, а более 250 тысяч уже зарезервировали места на ближайшие месяцы. Изначально соглашение касалось рейсов в 29 городов. Но очень скоро оферта была расширена с учетом потребностей пассажиров.
В прошлом году перевозчики запустил новые рейсы в Ньюарк через Афины, Загреба и Пном-Пеня, а уже в этом году начнет полеты в Лондон-Стансед и Сантьяго. Авиакомпания flydubai выполняет рейсы по 97 направлениям, в том числе по тем, которые не обслуживает Emirates, благодаря этому предложение обоих перевозчиков выросло в общей сложности на 206 различных направлений.
Оба дубайских перевозчика будут обеспечивать пассажирам все более широкий выбор рейсов в рамках соглашения code-share, которое в настоящее время охватывает более 97 направления. Недавно в оферте code-share появился Краков, Дубровник и Киншаса, а ближайшее время к ним добавится Катания (с 13 июня), Салоники (с 15 июня) и Хельсинки (с 11 октября).
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