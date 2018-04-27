Итоги с отрудничества Emirates и flydubai

Авиакомпании Emirates и flydubai представили статистику, касающуюся числа перевезенных пассажиров за первые шесть месяцев действия соглашения о совместной деятельности между двумя перевозчиками.

Первые полеты в рамках соглашения начались в конце октября 2017-го. С ноября 2017 и по март 2018 совместным предложением перевозчиков воспользовалось почти 400 тысяч пассажиров, а более 250 тысяч уже зарезервировали места на ближайшие месяцы. Изначально соглашение касалось рейсов в 29 городов. Но очень скоро оферта была расширена с учетом потребностей пассажиров.

В прошлом году перевозчики запустил новые рейсы в Ньюарк через Афины, Загреба Пном-Пеня , а уже в этом году начнет полеты в Лондон-Стансед и Сантьяго. Авиакомпания flydubai выполняет рейсы по 97 направлениям, в том числе по тем, которые не обслуживает Emirates, благодаря этому предложение обоих перевозчиков выросло в общей сложности на 206 различных направлений.