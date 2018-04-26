Что туристы рекомендуют друг другу в Казани

Весенне-летний сезон манит в Казань туристов со всех уголков света. В социальных сетях ведутся бурные обсуждения «нетуристических» мест в городе. Бывалые туристы делятся адресами мест и достопримечательностей, которые считают лучшими точками на карте Казани.

Что посмотреть

Пользователи корректно не затрагивают Кремль, Чашу и улицу Баумана. Внимание приковано к менее популярным, но интересным точкам на карте туристических достопримечательностей.

Антиалкогольный музей самогона — новая достопримечательность, вызвавшая много споров. Самогон здесь считается плодом творчества варильщиков. Стоимость билета — 300 рублей. Можно взять услугу дегустации, которая оплачивается отдельно.

Детский кукольный театр «Экият» — помпезное здание в центре города. Феномен театра именно в его популярности. За билеты на новогодние представления казанцы буквально дерутся. В обычное время билеты тоже расходятся быстро, но уже без драк.

Колесо обозрения у «Ривьеры» пользуется большей популярностью, нежели старое колеса в парке «Шурале». Каждая из кабинок нового колеса посвящена какому-нибудь городу. Парижу, например, или Риму . Оформление соответствующее. За дополнительную плату вам нальют шампанское, дадут селфи-палку или бинокль. Стоимость аттракциона с 29 апреля — от 300 рублей.

Скрыться от туристического потока в центре можно во внутреннем дворике КФУ. Не так давно там обновили лавки, на каждой из которой «выбиты» высказывания ученых, которые преподавали или учились в университете.

Мечеть Марджани, построенная в 18 веке, — альтернатива популярной Кул Шариф. Она тоже открыта для туристов. Правила посещения привычные для мечетей: обувь оставить при входе, женщинам надеть юбки и платки.

Где поесть

Туристы не будут врать. Они советуют кафе и рестораны, где им действительно понравилось. В списках любимых заведений путешественников не нашлось ни одного туристического.

Считается, что в «Лакомке» есть пирожные, которые напоминают вкус детства. Возможно, это единственное место в городе, где до сих пор чтут советские кондитерские традиции.

Местный алкоголь советуют дегустировать в фирменном магазине «Татспиртпрома» на Салимжанова, 17. Там же рекомендуют заглянуть в «ледяную комнату». Это дегустационный зал, в котором искусственным образом поддерживают температуру не выше +8 °С. Посетителям выдают красивые национальные меховые душегрейки, чтобы не замерзли.

Бар «Соль» путешественникам тоже нравится. Только не в качестве питейного заведения. Говорят, там относительно недорогие завтраки и обеды.

В более чем известном, легендарном кафе «Дом чая» на Баумана рекомендуют пробовать сразу все местные блюда и не обращать внимания на интерьер. Да, убранство не стильное. Зато дешево.

В кондитерскую «Al'Reze Confectionery» можно идти за современными десертами: капкейками, макаруни и тортами разных видов и дизайна.

А вот от посещения казанского зоопарка туристы друг друга категорически отговаривают. Они просто не знают, что в ближайшем будущем его ждет грандиозное обновление. До конца года в Казани откроется африканская часть зоопарка — «Река Замбези». Следом ожидаем еще две части — с российской природой и с живой Южной Америкой. Мы писали об этом здесь.

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