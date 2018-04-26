Составят ли сибирские турпродукты конкуренцию зарубежным направлениям

Летом новосибирский аэропорт Толмачево будет обслуживать девяносто направлений, в том числе более десяти новых чартерных.

На общем фоне выделяется Турция , которая вновь набирает обороты, на этом направлении будет работать сразу несколько авиакомпаний. С конца апреля возобновляет традиционный рейс в Анталью «Pegasus Airlines», также будут выполнять полеты «Azur», «Royal Flight», «Россия». В пресс-службе международного аэропорта Толмачево отметили, что Даламан с конца мая станет новым направлением летней чартерной программы из Новосибирска в Турцию.

При этом, как отмечают в Новосибирской ассоциации туристских организаций ( НАТО ), турецкие отельеры, в отличие от 2017 года, уже не предлагают россиянам льготные условия проживания и проведения экскурсионных программ. А значит, стоимость туров вырастет.

В турагентстве «География» отмечают еще один факт, который повлияет на стоимость поездок. Это негативные тенденции на российском фондовом рынке и снижение курса рубля. Эксперты делают вывод: все зарубежные туры серьезно подорожают в рублевом эквиваленте. Пока рынок замер в ожидании, туроператоры предлагают клиентам раннее бронирование по прежним ценам.

Однако, по мнению специалистов, здоровая конкуренция должна удержать цены от резкого всплеска. Большие надежды связаны с открытием авиасообщения в Египет . Курорты Красного моря традиционно пользовались популярностью у любителей дайвинга и истории. Предположительно полеты в эту страну возобновятся в мае 2018 года.

Пхукет и В летнем расписании остаются Санья ( Китай ), Нячанг и Фукуок ( Вьетнам ), тайские Бангкок Паттайя (Утапао). По данным НАТО, в прошлом году число туристов, вылетевших в КНР из Новосибирска, впервые превысило количество тех, кто отправился в Таиланд : 127 тысяч против 99 тысяч. Как отмечают представители турагентств, в Санье, имеющей статус особой туристической территории, за последние десять-пятнадцать лет создали инфраструктуру, сопоставимую c турецкой. Конкурируя между собой, отели снижают цены, тем самым перехватывая «турецкий поток».

Традиционными для летнего отдыха новосибирцев остаются Кипр (рейсы дважды в неделю планирует выполнять авиакомпания «Россия» ) и Крит (полеты будут осуществлять авиакомпании «Икар» (Pegas Fly) и Nord Wind.

Из летнего расписания «ушла» Болгария , но появился Тунис . С конца апреля будет открыт новый рейс в Хаммамет, а с конца мая Ellinair возобновит свой летний рейс в Салоники Греция ) с частотой один раз в неделю.

Дюссельдорф. В этом году впервые появятся регулярные рейсы на направлениях, которые раньше считались исключительно чартерными. С 1 мая S7 Airlines запускает еженедельные рейсы в Ларнаку и регулярные рейсы в Токио. Также в числе регулярных рейсов авиакомпании из Новосибирска — в Бангкок и Дубай . Предполагается чаще летать в Алматы, Баку , Ташкент, Бишкек и Ош. Со 2 мая 2018-го S7 Airlines открывает рейсы в Минск , а с 21 июня возобновляет сезонный прямой рейс в Тамчы (Иссык-Куль). Продолжится выполнение полетов в Тбилиси Прагу , Франкфурт, Шанхай

— Турпоток в Европу из Сибири никогда не был массовым, за исключением 2000 года, когда в расписании стояли чартеры в итальянский Римини, Болгарию, Испанию . В сегодняшней ситуации это больше индивидуальные туры. С развитием различных сервисов и открытием визовых центров нетрудно спланировать поездку по европейским городам через Москву . В этом году к популярным направлениям добавится Португалия , — отметил директор Регионального информационно-аналитического центра STI Виталий Наумов

В прошлом году, по оценке экспертов, количество туристов, посетивших Крым , снизилось на пятнадцать-двадцать процентов по отношению к 2016-му. Зато вырос турпоток в Сочи — в основном за счет событийного и горнолыжного туризма. По прогнозам, в этом году число сибиряков, желающих отдохнуть в Крыму, сократится.

Тем не менее традиционно летом из аэропорта Толмачево увеличивают частоту рейсов на юг России — в Симферополь , Ростов-на-Дону, Анапу и Сочи.

— Турецкие предложения в сезон порой оказываются дешевле, выгоднее, чем отдых на черноморских курортах. Но если отельеры в Крыму адекватно отреагируют на ситуацию, то сохранят объемы, — предполагает Виталий Наумов. — После открытия Турции для россиян недельный отдых там по системе «все включено» обходится в 20-35 тысяч рублей. Аналогичное предложение в Крыму стоит 50-60 тысяч рублей.

Согласно исследованию, проведенному Ассоциацией туроператоров России , 58 процентов жителей страны готовы путешествовать, не выезжая за границу. Но их, также как и иностранных туристов, сдерживают неразвитость инфраструктуры и особенности транспортной логистики, когда из Новосибирска слетать в соседний Томск стоит столько же, как в Москву. А если покупать билет накануне выходных, то предстоит лететь еще и через Красноярск

республики Тыва и Хакасия. Как отметили участники Сибирского туристического форума «Открой свою Сибирь», регионам-соседям стоит объединиться для развития туристической сферы и создания собственных турпродуктов. Примером может послужить бренд «Енисейская Сибирь», под которым объединились Красноярский край

Хорошим подспорьем могут стать поездки выходного дня в соседние сибирские города.

Новосибирская область , как и другие сибирские территории, обладает огромным туристическим потенциалом, — уверена врио регионального министра экономического развития Ольга Молчанова . — Мы хотим создать условия, чтобы жители области могли ездить в соседние регионы, и, наоборот, чтобы из Омска или Томска и других городов также могли приехать к нам.

На ее взгляд, прежде всего необходимо совместно рассмотреть вопросы продвижения туристических территорий, информирования населения о потенциале регионов. Так, в Новосибирской области одним из основных видов туризма является событийный, деловой. Также активно развиваются такие направления как медицинский, санаторно-курортный, детский туризм. Востребованным становится гастрономический туризм.

Справка «РГ»

В этом году из Новосибирска в Симферополь будет выполняться от двух до трех рейсов в день. Авиаперевозки по специальным тарифам (шесть тысяч рублей в одну сторону, согласно постановлению правительства РФ N 388 от 29 апреля 2014 года) планируют осуществлять авиакомпании «Глобус», "Алроса" и «Россия». Спецтариф будет действовать с 15 мая по 30 ноября. Воспользоваться им смогут граждане России в возрасте до 23 лет, пенсионеры, инвалиды первой группы любого возраста и сопровождающие их лица, а также сопровождающие ребенка-инвалида, инвалиды детства второй и третьей групп. В 2017 году из Новосибирска в Симферополь было перевезено 114 тысяч пассажиров, в том числе 13,6 тысячи — по льготным тарифам.

Тем временем

Количество иностранных туристов, посетивших Новосибирскую область в 2017 году, достигло 51 тысячи человек (в 2015-м — 23,5 тысячи), половина из них — гости из Китая. Объем оказанных в прошлом году туристических услуг составил 7,6 миллиарда рублей — это на 1,3 миллиарда больше показателя 2016-го.