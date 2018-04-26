В аэропортах Москвы начнут штрафовать за поведение

Московская областная Дума приняла закон о введении штрафов за нарушение правил поведения в аэропортах столицы.

Закон предусматривает возможность борьбы с лицами без определенного места жительства, а также привлечение к ответственности нелегальных таксистов, сообщает АГН «Москва»

Также предусматривается ответственность за засорение территории аэропорта, загромождение проходов, нарушение правил эксплуатации эскалаторов, лифтов, кресел в зоне ожидания и мест для инвалидов.

Кроме того, закон запрещает слушать музыку без наушников, выводя ее на динамик и мешая другим пассажирам.

Для граждан штрафы будут составлять от 100 до 500 рублей, для должностных лиц — от 1 до 2 тыс. рублей, для юридических лиц — от 2 до 4 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что российские аэропорты в преддверии чемпионата мира по футболу заговорили о возвращении мест для курения в зоны после досмотра, хотя с 1 июня 2013 года в России действует антитабачный закон. По нему запрещается курение в аэропортах и на открытом воздухе на расстоянии менее 15 метров от входов в терминалы.

В Госдуме поддержали законопроект о курилках в аэропортах.