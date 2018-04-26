Ещё
В аэропортах Москвы начнут штрафовать за поведение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В аэропортах Москвы начнут штрафовать за поведение 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Московская областная Дума приняла закон о введении штрафов за нарушение правил поведения в аэропортах столицы.
Закон предусматривает возможность борьбы с лицами без определенного места жительства, а также привлечение к ответственности нелегальных таксистов, сообщает АГН «Москва».
Также предусматривается ответственность за засорение территории аэропорта, загромождение проходов, нарушение правил эксплуатации эскалаторов, лифтов, кресел в зоне ожидания и мест для инвалидов.
Кроме того, закон запрещает слушать музыку без наушников, выводя ее на динамик и мешая другим пассажирам.
Для граждан штрафы будут составлять от 100 до 500 рублей, для должностных лиц — от 1 до 2 тыс. рублей, для юридических лиц — от 2 до 4 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что российские аэропорты в преддверии чемпионата мира по футболу заговорили о возвращении мест для курения в зоны после досмотра, хотя с 1 июня 2013 года в России действует антитабачный закон. По нему запрещается курение в аэропортах и на открытом воздухе на расстоянии менее 15 метров от входов в терминалы.
В Госдуме поддержали законопроект о курилках в аэропортах.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Аэропорт в Керчи возобновляет работу после 10 лет простоя Трамп унизил Макрона «тактильной дипломатией» Самбурская заявила, что Летучей «сорвало башню»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»
Россиян оставят без торговых центров231
Трамп унизил Макрона111
Столтенберг анонсировал совещание по России58
У Клюева нашли тяжелую болезнь
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
00:41
В Ереване протестующие направились к зданию парламента
В мире Кавказ
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
04:05
Варум окончательно решила судьбу «Зимней вишни»
Шоу-бизнес Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение