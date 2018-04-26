С 1 мая в России будет введен курортный сбор

Данный закон носит экспериментальный характер. За время реализации, с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года (в Краснодарском крае с 16 июля 2018 года, а в Республике Крым — с 1 мая 2019 года), будет проведена оценка его эффективности. Кстати, эксперимент будет проводиться не на всей территории региона, а в отдельных муниципалитетах согласно переченям, утвержденным местными законами.

Кстати, в Крыму курортный сбор будут взимать не круглый год, а только с 1 мая по 30 сентября. С 1 октября по 31 декабря платить будет не нужно.

В 2018 году размер курортного сбора в соответствии с законом не превысит 50 рублей в сутки с человека. Однако каждый из участвующих в эксперименте регионов устанавливает размер курортного сбора сам. К примеру, в Алтайском крае он составил 30 рублей в сутки, 10 рублей в сутки надо будет заплатить отдыхающим в Крыму и в Краснодарском крае, а в Ставропольском крае — 50 рублей.

От уплаты освобождены местные жители регионов, несовершеннолетние дети, владельцы жилья, пенсионеры, Герои России и СССР, участники Великой Отечественной войны, инвалиды, малоимущие, а также студенты и иные категории граждан, которые могут быть внесены в данный перечень местными законами указанных регионов. Важно отметить, что иностранные физлица, достигшие совершеннолетия и проживающие в объектах размещения (гостиницах, отелях, кемпингах и т. д.) более 24 часов, от курортного сбора не освобождаются.

Таким образом, курортный сбор будет выплачиваться им. Курортный сбор не выплачивается, если предполагается отдых у родственников, проживающих в указанных регионах.

Факт уплаты курортного сбора для туриста будет подтверждаться документом.