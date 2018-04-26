Чем Турция будет привлекать россиян? 

В начале апреля этого года в самом популярном у россиян турецком городе — Анталии — прошёл первый Турецко-Российский форум гостеприимства, одним из организаторов которого выступил еженедельник «АиФ». Мероприятие, кстати, имело правительственный статус: в его работе участвовали представители власти Турецкой Республики и Российской Федерации.
Что означает Russian friendly?
Основной целью форума они назвали развитие российско— турецких отношений в сфере туризма, а также возрождение положительного имиджа Турции в глазах наших любителей зарубежного отдыха. В связи с этим, по словам заместителя руководителя федерального агентства Ростуризма Николая Королёва, в Турции в этом году начала действовать Международная программа лояльности предприятий туриндустрии к российским туристам Russian Friendly. Её участники — гостиницы, медицинские учреждения, торговые и развлекательные центры, предприятия транспортного сектора, которые стремятся создать для путешественников из нашей страны наиболее комфортные условия.
«А программа Russian Friendly — это часть Национального туристического рейтинга RU TRAVEL PRO, который включает помимо комфортных условий для русскоговорящих туристов такие положения, как экологическая безопасность, защита прав туристов и безбарьерность», — уточнил Николай Королёв.
«В нашей стране есть отели разных концепций: например, отель — друг любителей природы, или друг детей, или людей с ограниченными возможностями, — рассказал заместитель министра культуры и туризма Турецкой Республики Арысой Омер. — Теперь появятся отели, где наряду с этими направлениями особое внимание будут уделять гостям из России: это и русскоговорящий персонал, и указатели, и названия блюд в ресторанах на русском языке, а также русские блюда в меню. Каждый наш гость должен почувствовать, что его комфорт — самое главное для нас. Потому что в туризме нет понятий национальность, религия, цвет кожи, а есть только одно понятие — дружба.
Кто получил награды?
По словам главы Федерации отельеров Турции Айык Османа, только в Анталии насчитывается 900 гостиниц, 400 из них имеют 5 звёзд, и участвовать в туристическом рейтинге RU TRAVEL PRO, который основывается, в первую очередь, на мнении гостей из нашей страны, — дело чести для них. На форуме гостеприимства некоторые из этих отелей уже получили награды, как лучшие по программе Russian Friendly. В частности, это Cornelia Diamond, PGS Hotels Kremlin Palace, Swandor Topkapi Palace, Lujo Bodrum, Selectum Luxury Resort и Astoria Hotel. Специальных наград также удостоили авиакомпанию AZUR air и страховую компанию ERV.
«Отели группы компаний «Пегас» участвуют и будут участвовать в программах RU TRAVEL PRO и Russian Friendly. Мы этого достойны. Наши отели, такие как «Кремлин Палас» или «Топкапи» заслуженно любимы туристами из России, причём не только из Москвы или Петербурга, но и из многих других регионов страны. И мы приложим все усилия для сохранения этой популярности», — прокомментировала награждение генеральный директор компании «Пегас» Анна Подгорная.
Её поддержала генеральный директор «Анекс тур» Яна Муромова:
«Сейчас, когда особенно остро на политической арене стоит вопрос доверия, ценно видеть двустороннюю готовность к диалогу. Программа Russian Friendly не только показывает высокий уровень лояльности России к Турции, и наоборот, но и является инструментом развития туризма, который объединяет общественные и регулирующие организации, отправляющие и принимающие компании и представителей отелей. Приятно, когда бизнес участвует в формировании тенденций туротрасли».