Чем Турция будет привлекать россиян?

Россий­ской Федерации. В начале апреля этого года в самом популярном у россиян турецком городе — Анталии — про­шёл первый Турецко-Российский форум гостеприимства, одним из организаторов которого выступил еженедельник « АиФ ». Меропри­ятие, кстати, имело правительст­венный статус: в его работе уча­ствовали представители власти Турецкой Республики

Что означает Russian friendly?

Основной целью форума они назвали развитие российско— турецких отношений в сфере туризма, а также возрождение положительного имиджа Тур­ции в глазах наших любителей зарубежного отдыха. В связи с этим, по сло­вам заместителя руководителя федерального агентства Росту­ризма Николая Королёва, в Тур­ции в этом году начала действо­вать Международная программа лояльности предприятий турин­дустрии к российским туристам Russian Friendly. Её участники — гостиницы, медицинские уч­реждения, торговые и развлека­тельные центры, предприятия транспортного сектора, которые стремятся создать для путешест­венников из нашей страны наи­более комфортные условия.

«А программа Russian Friendly — это часть Национального тури­стического рейтинга RU TRAVEL PRO, который включает помимо комфортных условий для рус­скоговорящих туристов такие положения, как экологическая безопасность, защита прав тури­стов и безбарьерность», — уточнил Николай Королёв

«В нашей стране есть отели разных концепций: например, отель — друг любителей природы, или друг детей, или людей с ог­раниченными возможностями, — рассказал заместитель министра культуры и туризма Турецкой Ре­спублики Арысой Омер. — Теперь появятся отели, где наряду с этими направлениями особое внимание будут уделять гостям из России: это и русскоговоря­щий персонал, и указатели, и названия блюд в ресторанах на русском языке, а также русские блюда в меню. Каждый наш гость должен почувствовать, что его комфорт — самое главное для нас. Потому что в туризме нет поня­тий национальность, религия, цвет кожи, а есть только одно по­нятие — дружба.

Кто получил награды?

По словам гла­вы Федерации оте­льеров Турции Айык Османа, только в Анталии насчиты­вается 900 гостиниц, 400 из них имеют 5 звёзд, и участвовать в туристическом рейтинге RU TRAVEL PRO, который осно­вывается, в первую очередь, на мнении гостей из нашей страны, — дело чести для них. На форуме гостеприимства некоторые из этих отелей уже получили на­грады, как лучшие по програм­ме Russian Friendly. В частности, это Cornelia Diamond, PGS Hotels Kremlin Palace, Swandor Topkapi Palace, Lujo Bodrum, Selectum Luxury Resort и Astoria Hotel. Специальных наград также удос­тоили авиакомпанию AZUR air и страховую компанию ERV.

«Отели группы компаний «Пегас» участвуют и будут участ­вовать в программах RU TRAVEL PRO и Russian Friendly. Мы этого достойны. Наши отели, такие как «Кремлин Палас» или «Топкапи» заслуженно любимы туристами из России, причём не только из Москвы или Петербурга , но и из многих других регионов страны. И мы приложим все усилия для сохранения этой популярности», — прокомментировала награжде­ние генеральный директор компа­нии «Пегас» Анна Подгорная

Её поддержала генеральный директор «Анекс тур» Яна Муро­мова:

«Сейчас, когда особенно остро на политической арене стоит во­прос доверия, ценно видеть дву­стороннюю готовность к диалогу. Программа Russian Friendly не только показывает вы­сокий уровень лояль­ности России к Тур­ции, и наоборот, но и является инструмен­том развития туризма, который объединяет общественные и регу­лирующие организа­ции, отправляющие и принимающие ком­пании и представите­лей отелей. Приятно, когда бизнес участвует в формировании тен­денций туротрасли».