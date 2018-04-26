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На «Архызе» оборудуют профессиональные велотрассы
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На «Архызе» оборудуют профессиональные велотрассы 

«Это Кавказ» 2 часа назад
Фото: «Это Кавказ»
Профессиональные трассы для маунтинбайка, даунхилла и кросс-кантри могут обустроить на территории всесезонного курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесии.
Вопросы развития велотуризма на курорте обсуждались в ходе рабочей встречи представителей компании «Курорты Северного Кавказа» с Федерацией велосипедного спорта России и профильными организациями по обустройству велотрасс. В частности, речь шла об открытии на «Архызе» трасс для маунтинбайка по дисциплинам даунхилл и кросс-кантри в рамках летней программы отдыха, говорится в сообщении «КСК».
По данным компании, Федерация велоспорта России не исключает возможность проведения всероссийских и международных турниров по маунтинбайку на склонах курорта.
Сроки реализации проекта пока не уточняются.
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