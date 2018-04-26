На «Архызе» оборудуют профессиональные велотрассы

Профессиональные трассы для маунтинбайка, даунхилла и кросс-кантри могут обустроить на территории всесезонного курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесии

Вопросы развития велотуризма на курорте обсуждались в ходе рабочей встречи представителей компании «Курорты Северного Кавказа» с Федерацией велосипедного спорта России и профильными организациями по обустройству велотрасс. В частности, речь шла об открытии на «Архызе» трасс для маунтинбайка по дисциплинам даунхилл и кросс-кантри в рамках летней программы отдыха, говорится в сообщении «КСК».

По данным компании, Федерация велоспорта России не исключает возможность проведения всероссийских и международных турниров по маунтинбайку на склонах курорта.

Сроки реализации проекта пока не уточняются.