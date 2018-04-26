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На курорте «Архыз» могут появиться профессиональные велотрассы
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Умерла звезда сериала "Сваты"

На курорте «Архыз» могут появиться профессиональные велотрассы 

ТАСС 41 минуту назад
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Профессиональные трассы могут появиться на территории всесезонного курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесии. Об этом по итогам встречи представителей компании «Курорты Северного Кавказа» и Федерации велосипедного спорта России сообщила пресс-служба КСК.
"На площадке «Архыз» в Карачаево-Черкесии состоялась рабочая встреча представителей КСК с Федерацией велосипедного спорта России и профильными организациями по обустройству велотрасс. На встрече обсуждалась реализация велотуризма на курорте, в частности открытие на «Архызе» трасс для маунтинбайка по дисциплинам даунхилл и кросс-кантри в рамках летней программы отдыха", — говорится в сообщении без уточнения сроков строительства и открытия трасс.
Поясняется также, что на встрече представители Федерация велоспорта России отметила огромный потенциал склонов на «Архызе» и поддержала инициативу организации на территории курорта различных спортивно-массовых мероприятий. Также говорили о возможности проведения всероссийских и международных соревнований по маунтинбайку.
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