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Минтранс: Региональный статус «Жуковского» признан немецкими авиавласти
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Минтранс: Региональный статус «Жуковского» признан немецкими авиавласти 

Российская Газета 21 минуту назад
Фото: Российская Газета
Немецкие авиавласти признали региональный статус аэропорта «Жуковский». Об итогах переговорного процесса по вопросу признания регионального статуса аэропорта «Жуковский» сообщили в Минтрансе РФ.
В ведомстве считают, что это «очередной успех российских авиационных властей в переговорных процессах по статусу аэропорта Жуковский». Ранее региональный статус этого относительного нового аэропорта подтвердили авиавласти Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Израиля, Голландии, Италии и др.
Но первоначально они воспринимали эту воздушную гавань как часть Московского авиационного узла (МАУ) и не давали российскими перевозчикам частот на полеты к себе. Но "Жуковский" является аэропортом Московской области и имеет региональный статус, что дает право российским авиакомпаниям запрашивать частоты на полеты и быть назначенным перевозчиком в города других стран из этого аэропорта, как, например, летая из Пулково (Петербург), а не из МАУ.
В следствии признания немецкими авиавластями регионального статуса аэропорта Жуковский, получено разрешение на выполнение регулярных полетов с 26 апреля авиакомпанией «Победа» из аэропорта «Внуково» в Берлин, отметили в Минтрансе.
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