Гостиницы Нижнего Новгорода

Нижний Новгород имеет достаточно гостиниц для туристов и деловых людей, естественно, много отелей на высоком берегу, где расположены главные туристические достопримечательности, хотя хватает мест размещения и в других районах НН. В Нижнем думают о ЧМ-2018 как поводе завить о себе, кому-то напомнить, и рассчитывают на постоянный туристический поток в город и область (где тоже много всего интересного). Что ж, хорошие отели с доступными ценами, а конкуренция всегда толкает отельеров именно на путь снижения стоимости, несомненно, отвлечет какой-то процент россиян от заграничных турне.

Для изучения нижегородских достопримечательностей удобно остановиться в центре, в районе Большой Покровской или Верхневолжской набережной. Если хочется быть прямо у Кремля, то подойдут приличные и недорогие «Ирис», «Домино», «Монарх», «У домика Петра», если есть нужда быть ближе к Рождественской и реке — «Азимут» и «BakerStreet Hotel». «Сергиевская» и «Парус» на Ильинской расположены между Большой Покровской и спуском к Рождественской, рядом и Федоровского набережная, все это главные туристические цели, но по вечерам спускаться может быть не очень удобно, особенно в плохую погоду. Наконец, «Премьер» и «Ибис» расположены у метро «Горьковская», что подойдет желающим много перемещаться по Нижнему.

Среди трехзвездочных отелей Нижнего Новгорода самые высокие оценки по отзывам на Букинге имеют «Воробей», «Easy Room», «Сергиевская», «Hampton by Hilton», «Минин», «Joy» — у этих гостиниц рейтинг выше 9.

Популярный гостиничный сайт «Триваго» среди «трешек» в центре по отзывам ставит выше других «Горки», «Жук Жак», «Премьер», «Воробей», «Ибис», «Рождественский дворик», «Парус» — эти отели имеют средний балл выше 8.

Наконец, по отзывам в Google , если брать гостиницы в центральном районе, первыми идут «Домино», «Премьер», «Ибис», «Октябрьская», «BakerStreet Hotel», «Дипломат», «Shato City», «Парус» — выше 4 баллов по оценкам.

Цены на лучшие (согласно рейтингу) гостиницы этой категории начинаются от 1700 рублей за сутки («Домино»), 2500 стоит номер в отеле «Сергиевская», вообще нужно смотреть на конкретные даты и более дорогой отель может предлагать промотарифы. В целом в районе 2-4 тысяч можно точно найти номер на свой вкус в достаточно приличной гостинице в самом центре.

Если брать гостиницы Нижнего Новгорода категории 4-5 звезд, то лучшими по отзывам на booking.com будут «Никитин», «Кулибин», «Шератон» (Sheraton) и расположенная чуть дальше от центра «Сова». Пятизвездочными в этом перечне будут парк-отель «Кулибин» и «Шератон», при этом у 4-звездочного «Никитина» самая высокая оценка на Букинге — 9,6. Он, кстати, расположен на Стрелке как раз у нового стадиона, номера в нем обойдутся в 4-5 тысяч. Примерно такие же цены на номера в «Шератоне», «Кулибине» и других престижных отелях Нижнего Новгорода, если брать не высокий сезон и не время проведения чемпионата мира.

По отзывам в Google среди отелей 4-5 звезд в центре лидирует снова «Никитин» (4,7), затем идут Courtyard by Marriott, «Александровский сад», «Никола хаус», «Hampton by Hilton», «Горки», «Азимут». Кстати, Hampton международной сети Hilton, Courtyard (Marriott) и «Кулибин» были построены совсем недавно. Tripadvisor.ru среди отелей по параметру «цена-качество» на первые места ставит «Николь», «Азимут», «Воробей» и «Никитин».

Среди хостелов самые высокие оценки имеют «Хостел Happy Holiday», «Nice Hostel HH» и «Бэрри-Хостел» — оценки не ниже 9,3. Если хотите полностью погрузиться в атмосферу произведений Горького, то за койку в многоместном номере можно отдать 300-400 рублей. Философские разговоры в стиле «На дне» и «Бывших людей» прилагаются.

Средним вариантом между гостиницей и хостелом будут апартаменты, приличное жилье в НН можно найти в районе 1500-2000 в сутки. Есть и близкие к этому мини-отели. В любом случае, следует читать отзывы на популярных гостиничных сайтах и быть готовым к тому, что на месте можно немного разочароваться. Как повезет.

Гостиницы Нижнего Новгорода, выбор «СП»:

Гостиница «Никитин». Адрес: ул. Стрелка, 13. Телефон: 8 (831) 265-22-65. Официальный сайт: http://nikitin-hotel.ru Отель Courtyard by Marriott. Адрес: ул. Почаинский Овраг, 2. Телефон: 8 (831) 430-02-49. Официальный сайт: http://domino.nn.ru «Азимут». Адрес: ул. Заломова, 2. Телефон: 8 (831) 461-92-42. Официальный сайт: http://azimuthotels.com «Сергиевская». Адрес: Сергиевская ул., 12. Телефон: 8 (831) 433-00-10. Официальный сайт: http://hotel-sergievskaya.ru «BakerStreet Hotel». Адрес: Черниговская ул., 17а. Телефон: 8 (831) 216-17-89. Официальный сайт: http://bakerstreetnn.ru Отель «Дипломат». Адрес: Большая Печерская ул., 26. Телефон: 8 (831) 435-25-45. Официальный сайт: http://diplomat-hotel.ru О городах, командах, стадионах, расписании и шансах сборной России в Чемпионате мира по футболу 2018 читайте в материале: ЧМ-2018: Что, где, когда