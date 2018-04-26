За нарушения правил поведения в московских аэропортах начнут штрафовать

Московская областная Дума приняла закон о введении штрафов за нарушение правил поведения в аэропортах столичного авиаузла.

Как сообщает агентство «Москва», закон предусматривает возможность борьбы с лицами без определенного места жительства, а также возможность привлечь к ответственности нелегальных таксистов.

Кроме того, предусматривается ответственность за засорение территории аэропорта, загромождение проходов, нарушение использования эскалаторов, лифта, кресел в зоне ожидания и мест для инвалидов.

Также закон запрещает слушать музыку без наушников, выводя её на динамик и мешая другим пассажирам.

За нарушение правил поведения устанавливаются штрафы для граждан в размере от 100 до 500 руб., на должностных лиц — от 1 тыс. руб. до 2 тыс. руб., на юридических лиц — от 2 тыс. руб. до 4 тыс. руб.