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За нарушения правил поведения в московских аэропортах начнут штрафовать
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За нарушения правил поведения в московских аэропортах начнут штрафовать 

RT на русском 48 минут назад
Московская областная Дума приняла закон о введении штрафов за нарушение правил поведения в аэропортах столичного авиаузла.
Как сообщает агентство «Москва», закон предусматривает возможность борьбы с лицами без определенного места жительства, а также возможность привлечь к ответственности нелегальных таксистов.
Кроме того, предусматривается ответственность за засорение территории аэропорта, загромождение проходов, нарушение использования эскалаторов, лифта, кресел в зоне ожидания и мест для инвалидов.
Также закон запрещает слушать музыку без наушников, выводя её на динамик и мешая другим пассажирам.
За нарушение правил поведения устанавливаются штрафы для граждан в размере от 100 до 500 руб., на должностных лиц — от 1 тыс. руб. до 2 тыс. руб., на юридических лиц — от 2 тыс. руб. до 4 тыс. руб.
Ранее «Пятый канал» сообщал, что в аэропорту Красноярска сняли с рейса пожилого дебошира.
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