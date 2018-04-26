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«Уральские авиалинии» распродают билеты в Москву
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«Уральские авиалинии» распродают билеты в Москву 

Уралинформбюро 52 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
К началу летнего сезона авиакомпания «Уральские авиалинии» снижает цены на рейс Екатеринбург — Москва — Екатеринбург. Спецпредложение распространяется на вылеты с 1 мая по 10 июня 2018 года.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе перевозчика, перелет из Кольцово в Шереметьево и обратно обойдется от 5 000 рублей, а в Домодедово — от 6 000 рублей (все сборы включены). Билеты уже в продаже.
В марте «Уральские авиалинии» начали полеты в международный столичный аэропорт Шереметьево. Новые рейсы дополнили существующую полетную программу в Домодедово. Теперь пассажиры могут выбирать наиболее удобный аэропорт прилета и использовать стыковки в другие города России, ближнего и дальнего зарубежья. Дополнительной выгодой для бизнес-путешественников является «Московский абонемент», который позволяет составлять свое расписание и приобретать со скидкой сразу 2, 4 или 8 поездок «туда-обратно» по российским направлениям авиакомпании.
"Уральские авиалинии" — одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. В 2017 году ее услугами воспользовались 8 000 474 человека. География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот «Уральских авиалиний» состоит из 45 самолетов европейского концерна Airbus (24 А320, 14 А321 и 7 А319).
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