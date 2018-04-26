«Уральские авиалинии» распродают билеты в Москву

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе перевозчика, перелет из Кольцово в Шереметьево и обратно обойдется от 5 000 рублей, а в Домодедово — от 6 000 рублей (все сборы включены). Билеты уже в продаже.

В марте «Уральские авиалинии» начали полеты в международный столичный аэропорт Шереметьево. Новые рейсы дополнили существующую полетную программу в Домодедово. Теперь пассажиры могут выбирать наиболее удобный аэропорт прилета и использовать стыковки в другие города России , ближнего и дальнего зарубежья. Дополнительной выгодой для бизнес-путешественников является «Московский абонемент», который позволяет составлять свое расписание и приобретать со скидкой сразу 2, 4 или 8 поездок «туда-обратно» по российским направлениям авиакомпании.

"Уральские авиалинии" — одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. В 2017 году ее услугами воспользовались 8 000 474 человека. География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот «Уральских авиалиний» состоит из 45 самолетов европейского концерна Airbus (24 А320, 14 А321 и 7 А319).