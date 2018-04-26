Ростуризм обновил «черный список» завышающих цены в период ЧМ-2018 отелей

Обновлен «черный список» отелей городов-организаторов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г., сообщили в пресс-службе Ростуризма.

«По состоянию на 24 апреля 2018 г. в пяти регионах ( Краснодарском крае , Волгоградской, Калининградской областях, Москве Санкт-Петербурге ) отмечено нарушение требований постановления. По данным предыдущего мониторинга от 10 апреля 2018 г., нарушения были выявлены в восьми регионах страны», — говорится в сообщении.

Как уточняется, больше всего нарушений (по количеству) отмечено в Москве (семь) и Калининградской области (шесть), далее следует Санкт-Петербург и Волгоградская область (пять). Меньше всего — в Краснодарском крае (четыре). «Общее количество коллективных средств размещения, нарушающих постановление, составляет 27, что на девять меньше, чем было выявлено в предыдущий отчетный период». — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что наибольшее превышение норматива стоимости размещения, определенной постановлением, отмечается на основе данных с сайтов гостиниц — в Краснодарском крае (до 133,3%), на основе данных с сайтов бронирования — в Калининградской (до 1082,8%) и Волгоградской (до 405%) областях. Наименьшее превышение (как по данным сайтов гостиниц, так и сервисов бронирования) отмечено в Санкт-Петербурге (до 33%).

«Из предыдущей версии «черного списка», в обновленной редакции документа остались 10 коллективных средств размещения — пять в Москве (Отель «Маяк», бутик отель «77 ДВЕРЕЙ» («77 Doors»), мини-отель Loft Hotel H11, отель «Ханзер», гостиница «Уланская»), три в Калининградской области (Hostel 39 Region, отель Buen Retiro, отель «Дейма»), и по одному в Волгоградской области (Lite Hotel) и Краснодарском крае (Гостевой дом «Декор»).

Также уточняется, что в целом, с начала года по общему числу выявленных случаев нарушения требований постановления №89 лидирует Санкт-Петербург, на втором месте Москва, на третьем — Калининградская область, на четвертом — Краснодарский край. «За весь период в списке побывало 234 отеля, причем 27 из них не по одному разу», — подчеркнули в ведомстве, пояснив, что больше всего нарушений выявлено по гостиницам категории «без звезд». На втором месте трехзвездочные отели. На третьем месте отели категории «две звезды».