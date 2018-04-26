Турпоток в Мурманскую область ежегодно растет на 25 тыс. человек

МУРМАНСК , 26 апреля. / ТАСС /. Турпоток в Мурманскую область в 2017 году достиг 332 тыс. туристов и ежегодно прирастает на 25 тыс. человек. Об этом сообщила в четверг губернатор Марина Ковтун, выступая с отчетом о результатах деятельности правительства региона в областной думе.

"С удовольствием хочу отметить увеличение туристического потока в регион, который, по нашей оценке, в минувшем году достиг 332 тысяч человек. Прирост турпотока составляет порядка 6-8%, или до 25 тысяч человек в год", — сказала глава региона.

По данным губернатора, пассажиропоток аэропорта Мурманск в 2017 году увеличился почти на 11% и достиг 846 тыс. человек, аэропорта Хибины — в 1,3 раза, до 70 тыс. человек. «Мы связываем это как с развитием туристической инфраструктуры, так и с повышением транспортной доступности туристических объектов», — с казала Ковтун.

Так, завершена реконструкция авторазвязки при въезде в Кировск, на которую было привлечено федеральное софинансирование в сумме 74,4 млн рублей и предоставлена региональная субсидия в размере 73,1 млн рублей. Ведется асфальтирование популярных среди туристов автодорог Умба — Варзуга и Мурманск — Териберка.

Териберка, старинное поморское село на берегу Баренцева моря, ставшее известным после номинировавшегося на «Оскар» фильма «Левиафан» Андрея Звягинцева , продолжает привлекать туристов и инвесторов. В поселке появились новые гостиницы, построен ресторан на берегу Баренцева моря, реализуются проекты по развитию дайвинга, экологического и паломнического туризма.