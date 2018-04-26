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В Самаре назначили дополнительный паром до Рождествено
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Умерла звезда сериала "Сваты"
Умерла звезда сериала "Сваты"

В Самаре назначили дополнительный паром до Рождествено 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самаре изменили расписание водного транспорта по маршруту Октябрьский спуск — Рождествено. Об этом сообщили представители Самарского речного пассажирского предприятия.
— Для удобства пассажиров в пятницу, 27 апреля, состоится еще один рейс, — уточнили в компании-перевозчике. — Паром отправится из Рождествено в 14:30, а в обратном направлении — в 20:00.
Этот рейс станет дополнением к уже существующим. Новое расписание действует с 20 апреля. Паромы отходят из Рождествено в 6:00, 12:00 и 16:30. С Октябрьского спуска транспорт отправляется в 8:00, 13:30 и 18:00.
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