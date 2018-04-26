В Самаре назначили дополнительный паром до Рождествено

Самаре изменили расписание водного транспорта по маршруту Октябрьский спуск — Рождествено. Об этом сообщили представители Самарского речного пассажирского предприятия.

— Для удобства пассажиров в пятницу, 27 апреля, состоится еще один рейс, — уточнили в компании-перевозчике. — Паром отправится из Рождествено в 14:30, а в обратном направлении — в 20:00.

Этот рейс станет дополнением к уже существующим. Новое расписание действует с 20 апреля. Паромы отходят из Рождествено в 6:00, 12:00 и 16:30. С Октябрьского спуска транспорт отправляется в 8:00, 13:30 и 18:00.