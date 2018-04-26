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АТОР сообщила о появлении свободных мест в гостиницах на время ЧМ-2018
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АТОР сообщила о появлении свободных мест в гостиницах на время ЧМ-2018 

Rambler News Service 1 час назад
В городах-организаторах Чемпионата мира по футболу появились свободные гостиничные номера, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Официальный оператор гостиничных услуг на ЧМ, Match accommodation, снял последнюю бронь гостиничных номеров без штрафа, в результате освободились места для размещения в Москве и Санкт-Петербурге.
При этом АТОР отмечает, что освободившиеся номера могут не заинтересовать болельщиков.
«Большинство болельщиков, у которых есть на руках билеты на матчи, уже решили вопрос с размещением. А дальнейшие бронирования будут зависеть от исхода матчей», — сообщает организация со ссылкой на главу департамента выездного туризма компании KMP Group Александра Макляровского.
ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.
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