АТОР сообщила о появлении свободных мест в гостиницах на время ЧМ-2018

В городах-организаторах Чемпионата мира по футболу появились свободные гостиничные номера, сообщает Ассоциация туроператоров России

Санкт-Петербурге. Официальный оператор гостиничных услуг на ЧМ, Match accommodation, снял последнюю бронь гостиничных номеров без штрафа, в результате освободились места для размещения в Москве

При этом АТОР отмечает, что освободившиеся номера могут не заинтересовать болельщиков.

«Большинство болельщиков, у которых есть на руках билеты на матчи, уже решили вопрос с размещением. А дальнейшие бронирования будут зависеть от исхода матчей», — сообщает организация со ссылкой на главу департамента выездного туризма компании KMP Group Александра Макляровского.