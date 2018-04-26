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Плавать небезопасно: в Самаре перенесли открытие круизного сезона на Волге
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Умерла звезда сериала "Сваты"

Плавать небезопасно: в Самаре перенесли открытие круизного сезона на Волге 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самаре компания «Водоходъ» отменила первый рейс теплохода «Семен Буденный», который должен был состояться с 27 по 29 апреля. Дату сплава по маршруту Самара — Казань — Болгары —Волжский Утес — Самара перенесли из-за неблагоприятной ледовой обстановки на Волге и Камском устье. Об этом компания сообщила на своем сайте.
— Теплоход «Семен Буденный» откроет круизную навигацию в Самаре 29 апреля, отправившись в трехдневный рейс по маршруту Самара — Казань — Самара. Рейс Самара — Пермь — Самара перенесли с 30 апреля по 7 мая на 2 — 9 число. Рейс Самара — Казань — Самара с 8 по 10 мая отменили, — рассказали в компании «Водоходъ».
Туристам, оплатившим, внесшим предоплату или забронировавшим туры на отмененные рейсы, предложат варианты пересадки.
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