Ещё
«Аэрофлот» пустил на рейс Москва-Екатеринбург только прошедших регистрацию на сайте компании
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умерла звезда сериала "Сваты"
Умерла звезда сериала "Сваты"

«Аэрофлот» пустил на рейс Москва-Екатеринбург только прошедших регистрацию на сайте компании 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Клиентам компании «Аэрофлот», купившим билет на рейс Москва-Екатеринбург, не хватило мест в самолете. Вылет должен был состояться из Шереметьево вечером 25 апреля, но часть пассажиров на борт не пустили, а сели только те, кто прошел регистрацию на сайте компании.
Один из клиентов авиакомпании рассказал, что приехал в аэропорт за полтора часа до регистрации, но на стойке его пригласили к столику специального обслуживания клиентов. Оказалось, что сотрудники «Аэрофлота» разрешили пройти на борт только тем, кто прошел регистрацию на сайте компании, пишет «URA.RU».
В аэропорту журналистам сообщили, что авиаперевозчик по техническим причинам заменил самолет на менее вместительный. Пассажирам, которым не хватило мест, предложили другие рейсы и номера в гостинице, но часть клиентов потребовала вернуть деньги, так как торопились в Екатеринбург.
Журналист по телефону обратился за комментарием в пресс-службу «Аэрофлота». Там попросили направить официальный письменный запрос.
Парламентская газета: последние новости
Экологический и сельский туризм может стать перспективной отраслью индустрии путешествий Новый авиаперевозчик «Азимут» открывает рейсы в Симферополь Пулково возобновил прямые авиарейсы в столицу Южной Кореи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»18
Россиян оставят без торговых центров120
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США169
Назван доход говорившей с Путиным звезды57
Amazon отказал Роскомнадзору139
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
02:08
Умерла звезда сериала «Сваты»
Шоу-бизнес
01:13
Украшения из настоящих черепов делает татуировщица
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение