«Аэрофлот» пустил на рейс Москва-Екатеринбург только прошедших регистрацию на сайте компании

Клиентам компании «Аэрофлот» , купившим билет на рейс Москва-Екатеринбург, не хватило мест в самолете. Вылет должен был состояться из Шереметьево вечером 25 апреля, но часть пассажиров на борт не пустили, а сели только те, кто прошел регистрацию на сайте компании.

Один из клиентов авиакомпании рассказал, что приехал в аэропорт за полтора часа до регистрации, но на стойке его пригласили к столику специального обслуживания клиентов. Оказалось, что сотрудники «Аэрофлота» разрешили пройти на борт только тем, кто прошел регистрацию на сайте компании, пишет «URA.RU».

В аэропорту журналистам сообщили, что авиаперевозчик по техническим причинам заменил самолет на менее вместительный. Пассажирам, которым не хватило мест, предложили другие рейсы и номера в гостинице, но часть клиентов потребовала вернуть деньги, так как торопились в Екатеринбург

Журналист по телефону обратился за комментарием в пресс-службу «Аэрофлота». Там попросили направить официальный письменный запрос.