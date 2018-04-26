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UTair присвоил самолету Boeing 767 имя российского политика Виктора Черномырдина
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UTair присвоил самолету Boeing 767 имя российского политика Виктора Черномырдина 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания UTair присвоила самолету Boeing 767 имя российского политика Виктора Черномырдина. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе компании.
"В аэропорту Сургута прошла торжественная инаугурация именного самолета Utair Boeing 767 «Виктор Черномырдин». Авиакомпания присвоила авиалайнеру с бортовым номером VP-BAG имя Виктора Степановича в год его 80-летия", — говорится в сообщении.
Такую идею предложили трудовой коллектив Сургутского ЗСК (ООО «Газпром переработка») и губернатор ХМАО Наталья Комарова. Имя Виктора Черномырдина тесно связано с историей развития нефтегазового комплекса Западной Сибири. В 1984 году, будучи заместителем министра — начальником Всесоюзного промышленного объединения «Тюменгазпром», он открыл завод по стабилизации газового конденсата «Сургутский ЗСК», в дальнейшем стал председателем правления государственного газового концерна «Газпром» — крупнейшей в мире энергетической компании.
"Виктор Черномырдин сыграл огромную роль в развитии топливно-энергетического комплекса России. Для коллектива авиакомпании, ее ветеранов и молодых сотрудников, является большой честью присвоить его имя самому большому самолету в авиапарке. Лайнер выполняет полеты в Анадырь, Бухару, Душанбе, Сабетту, Санью, Ташкент и другие города маршрутной сети Utair", — приводит пресс-служба слова гендиректора ПАО «Авиакомпания „UTair“ Андрея Мартиросова.
Виктор Черномырдин — российский политический и государственный деятель, министр газовой промышленности СССР (1985-1989), председатель правления государственного газового концерна „Газпром“ (1989-1992), председатель правительства РФ (1992-1998), Чрезвычайный и полномочный Посол РФ на Украине (2001-2009).
UTair входит в топ-5 российских авиаперевозчиков. В 2017 году пассажиропоток авиакомпании вырос на 9,6%, до 7,3 млн пассажиров. Основным хабом авиакомпании является московский международный аэропорт Внуково, на который приходится более 160 рейсов UTair ежедневно. Штаб-квартира авиакомпании располагается в Сургуте.
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