«Водоходъ» отменили первый рейс теплохода «Семен Буденный» 

Как сообщают в компании, причины отмены связаны с неблагоприятной ледовой обстановкой в Камском устье и необходимостью выполнения требований к безопасности судоходства.
Теплоход «Семен Буденный» откроет круизную навигацию в Самаре 29 апреля, отправившись в трехдневный рейс по маршруту Самара-Казань-Самара. Рейс Самара-Пермь-Самара перенесли с 30 апреля по 7 мая на 2 — 9 мая. Рейс Самара-Казань-Самара с 8 по 10 мая также отменен. Зато с борта "Семена Буденного" можно будет посмотреть салют на 9 мая во время речной прогулки в Самаре.