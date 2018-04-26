Ещё
«Водоходъ» отменили первый рейс теплохода «Семен Буденный»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США

«Водоходъ» отменили первый рейс теплохода «Семен Буденный» 

Волга Ньюс 47 минут назад
Как сообщают в компании, причины отмены связаны с неблагоприятной ледовой обстановкой в Камском устье и необходимостью выполнения требований к безопасности судоходства.
Теплоход «Семен Буденный» откроет круизную навигацию в Самаре 29 апреля, отправившись в трехдневный рейс по маршруту Самара-Казань-Самара. Рейс Самара-Пермь-Самара перенесли с 30 апреля по 7 мая на 2 — 9 мая. Рейс Самара-Казань-Самара с 8 по 10 мая также отменен. Зато с борта "Семена Буденного" можно будет посмотреть салют на 9 мая во время речной прогулки в Самаре.
Волга Ньюс: последние новости
Туристический инвестпроект стоимостью более 1 млрд руб. одобрен регправительством В Тольятти могут открыть текстильную фабрику и Торговый дом Узбекистана ТК "ВолгаWolga" представляет фирменные круизы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель98
Глава МЧС ответил Михалкову171
«Лучше бы умер. Нет человека — нет проблемы»56
Новая угроза: как Америка подкосит рубль207
Новая схема мошенничества появилась в РФ9
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
00:52
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель
Оружие
06:04
Пугачева фантастически помолодела
Шоу-бизнес
01:29
Что происходит с ГЛОНАСС?
Технологии Наука и техника
03:44
Почему Украина закрыла свои воды от РФ
Украина В мире
09:17
Глава МЧС ответил Михалкову
Общество
14:53
«Прогресс МС-07» ушел с орбиты
Технологии Наука и техника
03:42
Пентагон пожаловался на РЭБ в Сирии
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение