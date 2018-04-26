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Двух пьяных индусов сняли с рейса из Алматы за устроенный дебош
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Двух пьяных индусов сняли с рейса из Алматы за устроенный дебош 

360tv.ru 1 час назад
С рейса Алматы — Дели сняли двух граждан Индии. Мужчины напились и устроили на борту дебош, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на департамент внутренних дел на транспорте МВД Казахстана.
«В дежурную часть линейного отдела внутренних дел в аэропорту Алматы от представителя авиакомпании «Эйр Астана» поступило сообщение о том, что на борту авиарейса сообщением Алматы — Дели находятся двое пассажиров, которые нарушают порядок», — уточнили в ведомстве.
Агрессивными нарушителями оказались 42-летние выходцы из Индии. Они нецензурно выражались и не реагировали на замечания экипажа.
С рейса мужчин сняли сотрудники транспортной полиции. Медицинское освидетельствование показало, что они находились в алкогольном опьянении средней степени.
В отношении индусов составили административные протоколы. Каждому из них придется выплатить штраф в размере свыше двух тысяч рублей, или 12,02 тысячи тенге.
Гораздо больший штраф ждет жителя Башкирии, которого сняли с рейса Уфа — Пхукет за аналогичное поведение. Суд назначил ему выплату в размере 300 тысяч рублей. Нарушителя хотят внести в «черный список» авиапассажиров.
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