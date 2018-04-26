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Самолёт рейсом Москва — Владикавказ экстренно приземлился из-за курильщика
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Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США

Самолёт рейсом Москва — Владикавказ экстренно приземлился из-за курильщика 

Говорит Москва 1 час назад
Командир экипажа принял такое решение после того, как сработали датчики задымления. Как выяснилось, один из пассажиров закурил в туалете. Нарушитель был снят с рейса, на него составили административный протокол.
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