Самолёт рейсом Москва — Владикавказ экстренно приземлился из-за курильщика

Командир экипажа принял такое решение после того, как сработали датчики задымления. Как выяснилось, один из пассажиров закурил в туалете. Нарушитель был снят с рейса, на него составили административный протокол.