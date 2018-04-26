Финские туристы все реже становятся жертвами преступлений в России

Зачастую туристы не пишут заявление, потому что общение с российской полицией отнимает много сил и времени.

Туристы из Финляндии реже, чем раньше, становятся жертвами преступлений в России . Об этого говорят представители туристической отрасли Юго-Восточной Финляндии, где организуется много групповых туров в соседнюю страну, сообщает.

По словам представителя посольства Финляндии в Москве, типичными преступлениями являются мелкие кражи — в основном кошельков и телефонов. Случается также вандализм в отношении транспортных средств финнов.

Точное количество преступлений, совершенных в России, неизвестно. Финская полиция регистрирует криминальные случаи, произошедшие с гражданами страны за рубежом, но не сортирует их по конкретным странам.

На прошлой неделе в финской прессе рассказывалось о случае с гражданином Финляндии, у которого российская полиция вымогала штраф в ходе проверки на дороге в Выборге . Мужчина лишился в итоге 800 евро.

Посольство Финляндии советует туристам в случае преступления сразу писать заявление в местное отделение полиции, на основании которого финская полиция уже сможет повлиять на ход расследования. В ближайшее время дипломатическое представительство обещает выпустить подробные инструкции поведения в таких случаях.

В финских турфирмах говорят, что зачастую туристы не пишут заявление, особенно если среди украденного нет документов или кредитных карт, потому что общение с российской полицией отнимает много сил и времени.