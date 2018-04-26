Финские туристы все реже становятся жертвами преступлений в России 

Зачастую туристы не пишут заявление, потому что общение с российской полицией отнимает много сил и времени.
Туристы из Финляндии реже, чем раньше, становятся жертвами преступлений в России. Об этого говорят представители туристической отрасли Юго-Восточной Финляндии, где организуется много групповых туров в соседнюю страну, сообщает.
По словам представителя посольства Финляндии в Москве, типичными преступлениями являются мелкие кражи — в основном кошельков и телефонов. Случается также вандализм в отношении транспортных средств финнов.
Точное количество преступлений, совершенных в России, неизвестно. Финская полиция регистрирует криминальные случаи, произошедшие с гражданами страны за рубежом, но не сортирует их по конкретным странам.
На прошлой неделе в финской прессе рассказывалось о случае с гражданином Финляндии, у которого российская полиция вымогала штраф в ходе проверки на дороге в Выборге. Мужчина лишился в итоге 800 евро.
Посольство Финляндии советует туристам в случае преступления сразу писать заявление в местное отделение полиции, на основании которого финская полиция уже сможет повлиять на ход расследования. В ближайшее время дипломатическое представительство обещает выпустить подробные инструкции поведения в таких случаях.
В финских турфирмах говорят, что зачастую туристы не пишут заявление, особенно если среди украденного нет документов или кредитных карт, потому что общение с российской полицией отнимает много сил и времени.
Руководитель турфирмы из города Коувола Тимо Руокола рассказал случай, произошедший с финскими туристами в Выборге прошлым летом. У одного из членов тургруппы недалеко от библиотеки Алвара Аалто украли паспорт и кошелек с небольшим количеством денег. Преступник, однако, решил далеко не убежать и скрылся в одном из ближайших баров. Там его и настигла компания рассерженных финнов, но воришка заперся от них в туалете. Ни финские туристы, ни сотрудники бара не смогли уговорить его покинуть убежище, поэтому на место вызвали полицию. Когда узник туалета понял, что за ним приехал целый наряд, он вышел и вернул украденное.