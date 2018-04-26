Не летайте на последние: как не лишиться отдыха по вине туроператора

МОСКВА , 26 апр — РИА Новости Ирина Овчинникова . Приходя в офис турагентства или выбирая тур в интернете, путешественники с удовольствием рассматривают фото и планируют маршруты, настраиваясь на интересный отдых. Но все может сорваться, если туроператор, к примеру, вдруг объявит себя банкротом или окажется мошенником. Как обезопасить себя и свой будущий отпуск — в материале РИА Новости.

Никому не хочется участвовать в судебных тяжбах, подавать иски и апелляции, и самый лучший способ этого избежать — не связываться с ненадежными туроператорами. Но как их распознать?

Сначала стоит проверить, внесен ли туроператор в реестр Ростуризма и реестр ассоциации туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь». Если нет — скорее всего, он ведет незаконную деятельность, и лучше с ним не связываться.

При подборе тура полезно сравнить цены в интернете. Если вам называют сумму гораздо ниже средней по рынку — это повод насторожиться, ведь прайс-лист у агентств почти одинаковый: комиссию им выплачивает туроператор, а не клиент.

Защита интересов туриста

Посетители у офиса турфирмы «Нева», приостановившей свою деятельность

"Туроператоры, обанкротившиеся в 2014 году, такие как «Нева», «Лабиринт», «Южный крест», чтобы снизить ежегодные страховые выплаты, занижали данные об оборотах для страховых компаний и Ростуризма, — рассказывает директор турагентства Мария Максимова . — И когда выяснилось, что суммы страхового возмещения не хватает, ее разделили пропорционально на всех пострадавших, выплатив мизерную компенсацию".

После этого в закон «Об основах туристской деятельности» внесли изменения.

Теперь каждый туроператор обязан кроме страхования делать отчисления в фонд персональной ответственности ассоциации «Турпомощь». Если компания обанкротится и суммы страхового возмещения не хватит на всех потерпевших, будут задействованы средства из фонда.

Если в процессе банкротства у должника находят какие-то деньги или имущество, то из этих средств также производят выплаты. «Скажем, у кредиторов требования на один миллиард, а имущества у должника на десять миллионов, — поясняет адвокат Илья Тугуев. — Значит, кредиторам выплачивают один процент от требований».

"Увеличение суммы страхового покрытия и фонд ответственности, к сожалению, не гарантируют возврата денег в случае банкротства, — добавляет общественный деятель Антон Лемещенко. — Ведь неизвестно, сколько в данный момент у оператора клиентов".

Что искать в договоре

Молодой человек Дмитрий, купивший путевку у прекративший работу туристической компании «Интаэр», показывает журналистам договор

Внимательно изучите договор. «Если представитель компании отказывает вам в такой возможности, это дурной знак», — говорит Антон.

В договоре обязательно должен быть указан туроператор — организатор тура. Но не только его наименование и телефон, а еще и номер в реестре туроператоров, номер договора со страхователем и срок окончания его действия, а также сумма страхового покрытия.

"Если агентство не внесет в договор с клиентом эти данные, — подчеркивает Мария, — то в случае судебного разбирательства и претензий вся ответственность ложится на него, а не на туроператора, и «Турпомощь» не сможет ничем помочь. Да и в целом это несерьезный подход со стороны турагентства".

На что еще обращать внимание

Посетители выбирают тур в туристическом агентстве Cheaptrip. Посетители выбирают тур в туристическом агентстве Cheaptrip

Обязательно запрашивайте номер вашего бронирования в системе — добросовестный турагент вам его предоставит, ведь на сайте некоторых туроператоров клиент сам может проверить статус оплаты своего тура и готовность документов (виз, авиабилетов). Но, как правило, это не относится к индивидуальным турам.

"Рынок меняется, развиваются онлайн-продажи, — говорит представитель «Турпомощи» Яна Романова , — однако мы рекомендуем прибегать к услугам централизованных офисов по туризму и системам бронирования, где можно отследить статус заявки, номер договора, дату подтверждения и многое другое".

Возвратный платеж

Терминал оплаты банковскими картами и денежные купюры.

Нелишне обратить внимание на то, принимает ли турагентство банковские карты к оплате: сейчас все крупные и средние агентства работают онлайн и по безналичному расчету. Те, кто оперирует только с наличными деньгами, фактически демпингуют: снижают стоимость тура на размер комиссии, которую должны были бы заплатить за расчеты по карте.

"В конфликтной ситуации, а точнее, если услуга не будет предоставлена и агентство внезапно исчезнет, вы сможете вернуть потраченные деньги через chargeback (возвратный платеж)", — продолжает Мария.

Так, одна из клиенток туроператора «Нева», обанкротившегося в 2014 году, Людмила Зименкова, за две недели до отпуска в Турции узнала, что поездка не состоится, но не смогла вернуть деньги.

"Тем, кто оплачивал картами, банки пошли навстречу — признали транзакции сомнительными, откатили операции и вернули средства, — рассказывает Людмила. — Мы оплачивали все 150 тысяч наличными, и нам никто ничего не вернул".

Девушка у бассейна одного из отелей в Анталье

Также Антон Лемещенко советует предупреждать своих близких о поездке, сообщать, как с вами можно связаться, информировать о своих возможных перемещениях.

"И еще: планируя отдых, оценивайте собственные финансовые возможности, не стоит ехать на последние, у вас всегда должна быть с собой резервная сумма на всякий случай", — резюмирует Антон.