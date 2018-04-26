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Авиакомпания «РусЛайн» запустит рейсы между Улан-Удэ и Иркутском в мае
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Авиакомпания «РусЛайн» запустит рейсы между Улан-Удэ и Иркутском в мае 

ТАСС 1 час назад
Фото: Восток-Телеинформ
УЛАН-УДЭ, 26 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания «РусЛайн» после шестилетнего перерыва возвращается в Бурятию, авиаперевозчик будет базироваться в международном аэропорту Байкал и осуществлять рейсы между Улан-Удэ и Иркутском, сообщили в четверг в пресс-службе республиканского Минтранса.
"28 апреля в аэропорту Улан-Удэ совершит посадку первый самолет Ан-24 авиакомпании «РусЛайн». Всего в Бурятию прибудут четыре самолета этого типа, чтобы охватить между собой малые города Сибири и северные районы, в том числе труднодоступные. На первом этапе уже в мае будут открыты авиарейсы Улан-Удэ — Иркутск", — сообщили в министерстве.
Билеты на самолет будут стоить наравне с железнодорожными, отметили в пресс-службе: 1490 рублей в одну сторону. Полеты будут выполняться с понедельника по пятницу, а с июня частота рейсов увеличится до двух раз в день — утром и вечером.
"Расписание рейсов по маршруту Улан-Удэ — Иркутск и Иркутск — Улан-Удэ составлено таким образом, чтобы обеспечить стыковки по минимальным ценам через Иркутск — в Новосибирск, Красноярск, Бангкок, Пекин, Маньчжурию, Москву (вечерний вылет) и другие города Восточной Сибири", — сообщил представитель авиакомпании в Улан-Удэ.
В Минтрансе региона напомнили, что «РусЛайн» уже летала из Улан-Удэ в 2011-2012 годах. Самыми популярными направлениями были Маньчжурия и Хабаровск, в планах были Тяньцзинь, Харбин, Шеньян.
Аэропорт Байкал является внутрироссийским узловым аэропортом федерального значения и имеет статус международного. Его ежегодный пассажиропоток составляет около 300 тыс. человек. Одним из преимуществ воздушной гавани в Улан-Удэ является географическое расположение и возможность принимать рейсы из стран Азиатско— Тихоокеанского региона для технической посадки, дозаправки и наземного обслуживания. В 2017 году аэропорт получил право принимать самолеты иностранных авиакомпаний, следующих транзитом через Бурятию.
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