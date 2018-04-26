Пляж Камрани попал в список лучших в мире

Журнал Condé Nast Traveler включил залив Камрань в список семи лучших пляжей мира

Пляж, находящийся в часе езды от курортного Нячанга, готов предложить туристам виды девственной природы и яркий подводный мир, которые, по словам составителя, «еще предстоит испортить человеческим рукам». Также, отмечается наличие в этом месте поля для гольфа и первоклассных курортов.

Помимо Камрани в список, также, вошли Париж, Сицилия, Азорские острова, Канны и некоторые другие места.

Ожидается, что в этом году аэропорт Камрани представит новый международный терминал, который привлечет в город еще больше туристов. За прошедшие месяцы этого года их прибыло на 30,9% больше, чем в прошлом году — почти 4,2 млн В этом году Вьетнам рассчитывает на 15-17 млн иностранных туристов.

Источник: VnExpress