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Пляж Камрани попал в список лучших в мире
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Пляж Камрани попал в список лучших в мире 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
Журнал Condé Nast Traveler включил залив Камрань в список семи лучших пляжей мира
Пляж, находящийся в часе езды от курортного Нячанга, готов предложить туристам виды девственной природы и яркий подводный мир, которые, по словам составителя, «еще предстоит испортить человеческим рукам». Также, отмечается наличие в этом месте поля для гольфа и первоклассных курортов.
Помимо Камрани в список, также, вошли Париж, Сицилия, Азорские острова, Канны и некоторые другие места.
Ожидается, что в этом году аэропорт Камрани представит новый международный терминал, который привлечет в город еще больше туристов. За прошедшие месяцы этого года их прибыло на 30,9% больше, чем в прошлом году — почти 4,2 млн В этом году Вьетнам рассчитывает на 15-17 млн иностранных туристов.
Источник: VnExpress
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