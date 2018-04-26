Ещё
Центр продвижения столицы Приморского края откроют в Японии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Центр продвижения столицы Приморского края откроют в Японии 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Во время визита делегации Владивостока в Японию в рамках встречи главы столицы Приморья Виталия Веркеенко с Ассоциацией «Владивосток‐Япония» было принято решение об открытии Центра продвижения Владивостока в Японии. Об этом сообщил сайт администрации Владивостока.
Виталий Веркеенко отметил, что главная миссия будущего центра — информировать гостей о событиях, достопримечательностях города, давать полную информацию об экономическом и инвестиционном потенциале.
Глава города напомнил, что развитие туризма на Дальнем Востоке России является одним направлений сотрудничества, утвержденных главой российского государства Владимиром Путиным и японским
премьер-министром
Синдзо Абэ.
Мы прекрасно понимаем, что любой бизнес начинается с туризма. За последние 7 лет количество туристов из Японии в Приморье увеличилось почти в 6 раз… Во многом свою роль здесь сыграл и упрощенный визовый режим Свободного порта Владивосток, действующий с августа 2017 года. Но для кратного увеличения турпотока из Японии, понимая специфику этого рынка, необходимо разработать пакетные предложения, так называемые «упакованные туры», и привлечь японские туркомпании к совместной разработке маршрутов
— Виталий Веркеенко.
Соглашение о строительстве высокотехнологичного стрелкового учебного центра в Артемовском городском округе для привлечения интуристов подписано в Приморье.
360tv.ru: последние новости
Медведев поздравил «Аэрофлот» с юбилеем В Симферополе открыли новый терминал аэропорта. Смотрится отлично Двум друзьям отказали в заселении в один номер в отеле в Турции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США объяснили взлом генконсульства РФ89
Украина взялась за российские корабли307
В провале Су-57 обвинили F-35713
Макрон назвал условие ухода из Сирии96
Раскрыты потери украинской армии в Донбассе46
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
02:07
Возбуждено новое дело против Порошенко
В мире Украина
00:58
Сборов не будет: Крым проигрывает Турции
Общество Личный счет
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
02:00
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз
Шоу-бизнес
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение