Центр продвижения столицы Приморского края откроют в Японии

Во время визита делегации Владивостока Японию в рамках встречи главы столицы Приморья Виталия Веркеенко с Ассоциацией «Владивосток‐Япония» было принято решение об открытии Центра продвижения Владивостока в Японии. Об этом сообщил сайт администрации Владивостока.

Виталий Веркеенко отметил, что главная миссия будущего центра — информировать гостей о событиях, достопримечательностях города, давать полную информацию об экономическом и инвестиционном потенциале.

Глава города напомнил, что развитие туризма на Дальнем Востоке России является одним направлений сотрудничества, утвержденных главой российского государства Владимиром Путиным и японским

премьер-министром

Мы прекрасно понимаем, что любой бизнес начинается с туризма. За последние 7 лет количество туристов из Японии в Приморье увеличилось почти в 6 раз… Во многом свою роль здесь сыграл и упрощенный визовый режим Свободного порта Владивосток, действующий с августа 2017 года. Но для кратного увеличения турпотока из Японии, понимая специфику этого рынка, необходимо разработать пакетные предложения, так называемые «упакованные туры», и привлечь японские туркомпании к совместной разработке маршрутов

— Виталий Веркеенко.

Соглашение о строительстве высокотехнологичного стрелкового учебного центра в Артемовском городском округе для привлечения интуристов подписано в Приморье.