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Пассажиры Emirates смогут сдавать багаж из дома
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Пассажиры Emirates смогут регистрировать и сдавать багаж из дома 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Авиакомпания Emirates запустила услугу регистрации и сдачи багажа из дома, сообщает издание Gulf News.
Пассажиры могут сдать до семи предметов багажа выезжающему на дом сотруднику авиакомпании за дополнительную плату. Услуга предоставляется по всем классам обслуживания.
Сотрудник авиакомпании взвешивает багаж и прикрепляет бирки, а также регистрирует пассажиров на рейс и выдаёт им посадочные билеты в любом месте в Дубае, которое выбрал пассажир. Это может быть дом, отель или офис. Сотрудник забирает багаж в аэропорт за несколько часов до рейса. При этом услугу можно заказать не менее чем за 12 часов до отлёта.
Также Emirates ввели услуги доставки багажа при прилёте.
Это означает, что сотрудники авиакомпании заберут багаж с ленты, проведут его через таможенный контроль и доставят домой пассажиру.
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