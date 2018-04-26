Туристов привлекут в Приморье автоматами Калашникова 

В Приморском крае подписано соглашение о строительстве современного стрелкового учебного центра в Артемовском городском округе для горожан и гостей города. Об этом сообщил сайт «Тихоокеанская Россия».
Ожидается, что реализация проекта даст толчок для развития военного туризма и привлечет в регион иностранных туристов, в частности из Китая.
Основными инвесторами при строительстве высокотехнологичного комплекса, который заложит основу для создания туркластера «Приморское кольцо», станут китайские партнеры.
Документы по проекту строительства стрелкового центра подписали в столице Приморья АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта», холдинг «СИБЕР» (в составе «РОСТЕХа») и компания из Китая «ДеВе Груп».
В грядущем туристическом сезоне с туристов в Крыму не будут взимать турсбор. Такое решение приняли парламентарии Госсовета Крыма.