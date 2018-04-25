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Москву и Гонконг свяжет новый рейс
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Москву и Гонконг свяжет новый рейс 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В преддверии летнего сезона и предстоящего чемпионата мира по футболу «Гонконгские авиалинии» с 18 мая специально открывают авиасообщение из Гонконга в Москву.
С 18 мая самолеты из Москвы в Гонконг и обратно будут летать трижды в неделю.
— В связи с чемпионатом мира по футболу многие жителей Гонконга собираются посетить Россию, — сообщил «ВМ» заместитель генерального директора Гонконгских авиалиний Джонни Ван. — К тому же российская столица всегда привлекала интерес. В связи с этим было принято решение сделать три рейса в неделю из Гонконга в Москву и обратно.
Ожидается, что данный рейс будет способствовать развитию туризма.
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