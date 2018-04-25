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Турецкий отель отказал двум друзьям из России в заселении в одном номере
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Турецкий отель отказал двум друзьям из России в заселении в одном номере 

Ридус 2 часа назад
Жителю Химок, который забронировал вместе с другом номер в турецком отеле, отказали в заселении. Выяснилось, что по правилам этой 5-звездочной гостиницы, проживание двух мужчин в одном номере запрещено.
По словам менеджера, данный отель не для одиноких мужчин, в нем отдыхают исключительно разнополые пары.
Однако турфирма «Библио-Глобуса», где друзья и нашли горящие путевки, не была предупреждена об этих строгих правилах. В итоге только через два дня после оплаты путевок от отеля пришел отказ, хотя до этого оттуда прислали ответ с подтверждением.
Туристическая компания принесла извинение за поступок своих турецких коллег, но друзья в результате остались без отпуска.
«Я считаю вопиющим случаем тот факт, что деньги были сняты, прошло двое суток, меня никто не проинформировал, а концепция отеля оказалась такова», — заявил в интервью телеканалу «360» один из потерпевших Артур Морозов.
К счастью, деньги за проживание ему все-таки вернули. Тем не менее, он все равно намерен обратиться в суд, чтобы наказать тех, кто испортил ему с товарищем отпуск. Вполне вероятно, что правда окажется на его стороне, поскольку по закону туроператор обязан оповещать туриста о всех существующих условиях договора, в том числе и о правилах отеля по размещению гостей в номерах.
В турфирме объяснили произошедшее тем, что отель, возможно, не успел проинформировать об изменившихся правилах, поскольку они могут меняться от сезона к сезону.
Как сообщает телеканал, что предупреждение о запрете на проживание двух мужчин в одном номере размещают на своих сайтах многие турецкие отели. Любопытно, что подобный случай был зафиксирован и в России -около года назад двух европейцев не захотели селить в один номер в Пскове. Тогда это решение отеля сочли нарушением, а гостиницу обвинили в дискриминации.
Ранее сообщалось, что Турция может лишить россиян системы «все включено».
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