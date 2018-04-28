«Чемпионат» стал лауреатом премии «Спорт и Россия»

27 апреля на сочинском горнолыжном курорте «Роза Хутор» состоялась церемония награждения лауреатов V ежегодной национальной премии в области поддержки спорта и здорового образа жизни «Спорт и Россия». В номинации «За вклад в популяризацию спорта в СМИ» награду получил Сhampionat.com. Памятный кубок и диплом главному редактору «Чемпионата» Евгению Слюсаренко вручил вратарь «Спартака» и сборной России 90-х годов Александр Филимонов

Премия «Спорт и Россия» вручается на форуме с 2014 года в 10 категориях со множеством номинаций.