Двум друзьям отказали в заселении в один номер в отеле в Турции

Жителю Химок , который забронировал один номер на пару с другом, отказали в заграничном отпуске. Как выяснилось, из-за предрассудков. По правилам отеля в Турции нельзя жить двум мужчинам в одном номере. Туристическая компания извинилась за ханжество коллег, но отпуск это не вернет.

Артур на сайте

«Библио-Глобуса»

нашел горящие путевки в Турцию. Не растерялся, позвал с собой и друга погреться на побережье. Отель с пятью звездами и невысокая цена устроили обоих. Сразу же пришел ответ с подтверждением. Правда, спустя два дня после оплаты оказалось, что ехать больше некуда.

Причина отказа была в том, что мы с другом должны были долетать к друзьям, выбрали как раз непосредственно этот отель. Причина отказа была в том, что в номер заселяются два парня

— Артур Морозов, турист.

В переписке с отелем менеджер пишет, что отель не для одиноких мужчин. У них все по-семейному, а отдыхают исключительно разнополые пары.

Туроператор предложил молодым людям альтернативу — отель, который разрешает проживание двух мужчин.

Я считаю вопиющим случаем тот факт, что деньги были сняты, прошло двое суток, меня никто не проинформировал, а концепция отеля оказалась такова

— Артур Морозов.

Деньги за проживание мужчине

все-таки

вернули, но отпуск-то пропал, да и в турфирме извиняться не спешат. По крайней мере, за косые взгляды в сторону туриста.

Мы в комментариях объясняем эту причину, возможно, отель просто не успел нас проинформировать об измененных правилах, поскольку они являются от сезона к сезону

Светлана Баранова , специалист по связям с общественностью

«Библио-Глобус»

Кстати говоря, правило отказывать клиентам в заселении все по вполне щекотливым причинам действительно существует. Многие турецкие отели, например, прямо на сайте вешают предупреждение — у нас мужчины вместе не живут. Был случай и в России — около года назад в Пскове двух европейцев не захотели селить в один номер. Тогда это сочли нарушением, а гостиницу обвинили в дискриминации. Вот и в этот раз юристы советуют бороться за свои поруганные права и восстанавливать репутацию.

В соответствии со статьей 10 федерального закона об основах туристической деятельности РФ, туроператор обязан оповещать туриста о всех существующих условиях договора, в том числе и о правилах отеля по размещению гостей в номерах.

Артур теперь собирается в суд. Хочет деньгами наказать тех, кто испортил ему с товарищем отпуск.