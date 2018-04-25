Города КМВ благоустроят за счёт курортного сбора

Механизм и порядок взимания курортных сборов обсудили в Железноводске , сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе городской администрации.

Представителям санаториев и отелей КМВ разъяснили план будущих работ и ответили на возникшие вопросы, касающиеся эксперимента.

Министр туризма и оздоровительных курортов СК Александр Трухачёв объяснил операторам, что сбор с туристов позволит пополнять бюджет КМВ и вести работы по благоустройству городских территорий. В Железноводске, к примеру, туристы «оплатят» терренкур вокруг горы Железной.

Напомним, курортные сборы начнут взимать с отдыхающих в отелях и санаториях с 1 мая. Они составят 50 рублей в день с человека.