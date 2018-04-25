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Города КМВ благоустроят за счёт курортного сбора
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Города КМВ благоустроят за счёт курортного сбора 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Механизм и порядок взимания курортных сборов обсудили в Железноводске, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе городской администрации.
Представителям санаториев и отелей КМВ разъяснили план будущих работ и ответили на возникшие вопросы, касающиеся эксперимента.
Министр туризма и оздоровительных курортов СК Александр Трухачёв объяснил операторам, что сбор с туристов позволит пополнять бюджет КМВ и вести работы по благоустройству городских территорий. В Железноводске, к примеру, туристы «оплатят» терренкур вокруг горы Железной.
Напомним, курортные сборы начнут взимать с отдыхающих в отелях и санаториях с 1 мая. Они составят 50 рублей в день с человека.
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