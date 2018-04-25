Ещё
Медведев поздравил «Аэрофлот» с юбилеем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев поздравил «Аэрофлот» с юбилеем 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Премьер‐министр России Дмитрий Медведев поздравил авиакомпанию «Аэрофлот» с 95‐летием со дня основания, подчеркнув достижения ее сотрудников. Поздравительная телеграмма была размещена на правительственном сайте.
Политик отметил неразрывную связь авиакомпании с историей страны: «История „Аэрофлота“ — это история гражданской авиации нашей страны». Он напомнил о долгом пути развития, который был пройден компанией благодаря работе инженеров и других специалистов. «За почти вековую историю вы многого достигли, заслужили авторитет самой надежной и безопасной авиакомпании».
Медведев подчеркнул заслуги перевозчика и успех компании на мировом рынке авиаперевозок, обратив внимание на то, что сегодня бренд является узнаваемым не только в России, но и за рубежом.
И, как и прежде, «Аэрофлот» — всегда и во всем первый. И по географии маршрутов. И по числу пассажиров. И по обновлению авиапарка, качеству и комфорту перелётов, сервису. И, конечно, особая гордость «Аэрофлота» — уникальный Центр управления, позволяющий в реальном времени отслеживать все процессы на бортах, происходящие в воздухе и на земле.
— Дмитрий Медведев
«И — всегда чистого неба!», — добавил премьер в конце поздравления.
В первой декаде апреля сервис TripAdvisor назвал «Аэрофлот» главной авиакомпанией в Европе. Подобный вывод был сделан на основании пользовательских отзывов. Российский авиаперевозчик завоевал награды сразу в четырех номинациях.
360tv.ru: последние новости
Двум друзьям отказали в заселении в один номер в отеле в Турции В Симферополе открыли новый терминал аэропорта. Смотрится отлично Авиакомпания Korean Air возобновила полеты в Петербург
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина взялась за российские корабли
Пашинян рассказал о секретных переговорах с РФ
Оппозиция в Армении выдвинула новое требование
Россия доказала очередную ложь США463
Захарова обвинила США в рейдерском захвате203
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
02:07
Возбуждено новое дело против Порошенко
В мире Украина
00:58
Сборов не будет: Крым проигрывает Турции
Общество Личный счет
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
02:00
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз
Шоу-бизнес
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение