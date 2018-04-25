Медведев поздравил «Аэрофлот» с юбилеем

Политик отметил неразрывную связь авиакомпании с историей страны: «История „Аэрофлота“ — это история гражданской авиации нашей страны». Он напомнил о долгом пути развития, который был пройден компанией благодаря работе инженеров и других специалистов. «За почти вековую историю вы многого достигли, заслужили авторитет самой надежной и безопасной авиакомпании».

Медведев подчеркнул заслуги перевозчика и успех компании на мировом рынке авиаперевозок, обратив внимание на то, что сегодня бренд является узнаваемым не только в России, но и за рубежом.

И, как и прежде, «Аэрофлот» — всегда и во всем первый. И по географии маршрутов. И по числу пассажиров. И по обновлению авиапарка, качеству и комфорту перелётов, сервису. И, конечно, особая гордость «Аэрофлота» — уникальный Центр управления, позволяющий в реальном времени отслеживать все процессы на бортах, происходящие в воздухе и на земле.

— Дмитрий Медведев

«И — всегда чистого неба!», — добавил премьер в конце поздравления.

В первой декаде апреля сервис TripAdvisor назвал «Аэрофлот» главной авиакомпанией в Европе. Подобный вывод был сделан на основании пользовательских отзывов. Российский авиаперевозчик завоевал награды сразу в четырех номинациях.