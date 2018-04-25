Премьер Абэ дал наставления генсеку ЛДП перед визитом в Россию

Издание отмечает, что Никаи отправится в Москву 26 апреля, где примет участие в работе IV Российско-японского форума «Точки соприкосновения». Мероприятие пройдет 27 апреля в столице РФ, его организаторами традиционно выступают "Российская газета" и «Майнити симбун». В ходе панельных дискуссий политики, бизнесмены и эксперты обсудят пути улучшения двусторонних отношений Токио и Москвы.

Ожидается, что генсек ЛДП Тосихиро Никаи пообщается с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым , а также с российскими парламентариями. Поездка Никаи в Москву станет этапом подготовки визита японского премьера Синдзо Абэ в Россию, который намечен на конец мая.

Руководитель японского кабмина пообщается с президентом России Владимиром Путиным , а также примет участие в Петербургском международном экономическом форуме и торжественной церемонии открытия перекрестных годов культуры Японии и России. Одной из тем переговоров на высшем уровне станет развитие совместной хозяйственной деятельности (СХД) на южных Курильских островах.

Информагентство Киодо подчеркивает, что в рамках реализации СХД этим летом Курилы могут посетить 150 японских туристов. Ожидается, что окончательно соответствующая договоренность будет достигнута на встрече лидеров России и Японии. В этом случае японские туристы отправятся туда на морским транспортом.

"Летом туроператоры Японии планируют в рамках промо-тура в Сахалинскую область привлечь около 150 туристов. Это тестовый тур, в котором туроператоры будут смотреть, сколько туристов они смогут поставлять в последующие годы на острова. Японцы достаточно щепетильны в этом отношении, но правительство Сахалинской области идет навстречу Японии, чтобы туры действительно имели результативный эффект в рамках совместной хозяйственной деятельности", — подчеркнула она в общении с корреспондентом информагентства.