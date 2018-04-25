Бывалые туристы выбирают полисы с расширенным покрытием

По данным страховщиков, спрос на полисы с расширенным покрытием стабильно растет на 6-8 процентов в год. Как отмечает главный андеррайтер управления страхования путешествующих компании «АльфаСтрахование» Антон Колегов, примерно четверть самостоятельно путешествующих выбирают дополнительные риски к «основным» программам. Любители экстремального отдыха, как правило, дополнительно страхуют спортивные риски.

"Стандартное покрытие медицинских и медико-транспортных расходов со страховой суммой 35 тысяч евро или 40 тысяч долларов достаточно для большинства стран Европы, Азии и Африки, поэтому оно пользуется наибольшей популярностью, — говорит руководитель управления страхования путешествующих ВСК Марина Меликьян. — В то же время практически все потребители знают, что в случае планирования выезда для занятий любительским спортом, например горнолыжным, дайвингом или яхтингом, дополнительный спортивный риск является обязательным".

Наиболее продвинутые любители экстремального отдыха, по словам эксперта, дополняют свой страховой пакет еще страхованием гражданской ответственности перед третьими лицами за нанесение ущерба здоровью или имуществу, а также страхованием от несчастных случаев, которое предусматривает денежную компенсацию по возвращении в Россию . Ее можно использовать на реабилитацию или в качестве компенсации вынужденного больничного, если полученная травма не позволила своевременно выйти на работу после отпуска.

Как для экстремалов, так и для обычных туристов самый распространенный риск — внезапно заболеть или получить травму. Поэтому, как объясняет исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алчеева, для путешественников наиболее актуальны программы, которые обеспечивают оплату медицинских и транспортных расходов. «С 2015 года это закреплено нормами 155-ФЗ. Гражданин, выезжающий за пределы РФ, должен либо брать расходы на лечение и транспортировку на себя, либо заключать договор страхования, предусматривающий оплату этих расходов на сумму не менее двух миллионов рублей, — говорит она. — Далее по популярности идут программы с риском „отмена поездки“. Реже туристы сталкиваются с рисками утраты, повреждения или задержки багажа.

Любители экстремального отдыха, как правило, дополнительно страхуют спортивные риски

Второй по популярности риск, который дополнительно страхуют продвинутые туристы, — отмена поездки. Как отмечает управляющий директор департамента андеррайтинга розничного страхования Группы Ренессанс страхование Артем Искра, это в первую очередь программы страхования от отмены или задержки рейса с компенсацией за факт задержки или размещением в вип-зале, невозвратной части брони отеля, утраты/повреждения багажа.

Но поездка может сорваться не только по вине авиакомпаний или непогоды, бывают и другие причины. По словам Марины Меликьян, наибольшим спросом страховка на случай отмены поездки пользуется у семей с маленькими детьми, вероятность невыезда которых по причинам заболеваний или травм выше, чем, например, у пары средних лет или группы друзей-студентов. И у жителей Северного Кавказа, которые чаще получают отказы в визе в страны Шенгена. „В среднем по портфелю ВСК около 6 процентов туристов, купивших путевки, оформляют страхование от невыезда, и в среднем из года в год этот показатель не меняется“, — говорит она.

Следующий по популярности риск — утрата или повреждение багажа. Если в багаж входят ноутбук, дорогая фото— или видеотехника, другие ценные вещи, их придется страховать отдельно. „По страхованию багажа из года в год поступают запросы от индивидуальных путешественников на страхование особо ценных вещей, таких как техника и гаджеты, дорогое спортивное снаряжение, брендовая одежда и обувь, драгоценности, — рассказывает Марина Меликьян. — Но этот вид страхования находится уже за пределами массовой продуктовой линейки для путешествующих и должен осуществляться в рамках страхования дорогостоящего личного имущества, предполагающего его предварительный осмотр и оценку“.

Если в багаж входят ноутбук, дорогая фото— или видеотехника, их придется страховать отдельно

Кроме того, любители отдыха в Азии, по словам эксперта, часто запрашивают дополнительные риски, связанные с управлением мототранспортом, который там нередко арендуют для путешествий по стране и с которым связано довольно большое количество несчастных случаев.

Все эти риски наиболее востребованы, и они же, как подчеркивает Юлия Алчеева, основные в статистике любого страховщика по объему выплат и частоте наступления страхового события. Работа с ними требует от страховщиков особой бдительности. „При страховании отмены поездки или багажа все чаще мы сталкиваемся со страховым мошенничеством, что требует от нас постоянно вводить новые ограничения в правила страхования, — говорит заместитель генерального директора по розничному страхованию, член правления компании „Абсолют Страхование“ Андрей Бурлак. — Стараемся вводить такие меры, чтобы они не были направлены против добросовестных клиентов“.