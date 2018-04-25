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Роструд: Почти 77 млн руб. задолженности по зарплате выплачено работникам «Вим-Авиа»
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Роструд: Почти 77 млн руб. задолженности по зарплате выплачено работникам «Вим-Авиа» 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Авиакомпания «Вим-Авиа» приступила к погашению задолженности по заработной плате, работникам перечислено 76,7 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости (Роструд). «ООО „Авиакомпания „Вим-Авиа“ приступила к погашению задолженности по заработной плате. По имеющейся информации, работникам авиакомпании были перечислены 76,7 млн руб. Ситуация с задолженностью по заработной плате остается на контроле Федеральной службы по труду и занятости“, — сказали в пресс-службе.
Ситуация с авиакомпанией „Вим-Авиа“ обострилась в третьей декаде сентября 2017 г. В Росавиации сообщили, что у перевозчика отсутствовали ресурсы для продолжения операционной деятельности, в результате чего прекращена заправка и обслуживание воздушных судов в аэропортах РФ и иностранных государств. Ведомство обратилось к авиационному сообществу с просьбой поддержать перевозки пассажиров „Вим-Авиа“ на регулярных и нерегулярных рейсах.
27 сентября 2017 г. президент РФ Владимир Путин объявил о неполном служебном соответствии министру транспорта РФ Максиму Соколову в связи с ситуацией вокруг „Вим-Авиа“.
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