Число авиапассажиров из Ульяновска в Петербург планируют увеличить вдвое за счет субсидий

УЛЬЯНОВСК , 25 апреля. / ТАСС /. Аэропорт Ульяновск-Восточный рассчитывает перевезти авиарейсами Ульяновск-Санкт-Петербург около 6 тыс. пассажиров в 2018 году, что вдвое превышает показатели прошлого года. Таких результатов намерены достигнуть благодаря субсидированию авиаперевозок, а также в связи с открытием рейсов на месяц раньше, сообщили в среду в пресс-службе министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области

"Всего в 2018 году в этом направлении планируется перевезти порядка 6 тыс. пассажиров. Часть рейсов планируется субсидировать из областного бюджета Ульяновской области", — сказали в пресс-службе.

Полеты начались на этой неделе и будут выполняться по вторникам и четвергам. Рейсы организованы авиакомпанией «Руслайн» на воздушных судах CRJ-200, которые вмещают 50 пассажиров.

В прошлом году рейсы выполняли в период с 27 мая по 28 октября с частотой два раза в неделю. За год перевезли около 3 тыс. пассажиров. Средняя загрузка воздушного судна по данному направлению достигала 70%.