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ЦППК предоставит летом скидки до 25% на экспрессы для организованных туристических детских групп
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ЦППК предоставит летом скидки до 25% на экспрессы для организованных туристических детских групп 

Агентство «Москва» 30 минут назад
Об этом в рамках форума по детскому туризму сообщил директор по продвижению новых проектов ОАО «Центральная ППК» Вадим Мишанин.
«В летний сезон мы планируем сделать программы лояльности и приличные скидки для организованных групп детей. Уже в ближайшие месяц-полтора мы это организуем, когда мы в наших экспрессах будем делать очень приличные скидки для организованных групп детей. Это выгодно, поскольку вы отправляете детей в противоход основному нашему рабочему потоку. Если все едут в Москву на работу, то обратно поезд идет незаполненный. Для организованных групп детей — скидка до 25%», — пояснил В. Мишанин.
В пресс-службе компании добавили, что для получения скидки туристическим группам необходимо будет подать заявку в ЦППК.
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