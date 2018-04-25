ЦППК и Российский союз туриндустрии подписали соглашение о развитии сети ж/д туристических маршрутов

ОАО «Центральная ППК» и Российский союз туриндустрии (РСТ) подписали соглашение о развитии сети железнодорожных туристических маршрутов. Об этом сообщает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» с церемонии подписания документа, которая состоялась в рамках форума по детскому туризму в Калуге.

Со стороны перевозчика подписи под договором поставил директор по продвижению новых проектов ОАО «Центральная ППК» Вадим Мишанин , со стороны ведущего объединения отечественной туриндустрии — вице-президент РСТ Ольга Санаева

«Мы работаем в 11 регионах Центрального федерального округа. В каждом из них есть города, которые могут быть интересны российским и иностранным туристам. И как основному перевозчику нам захотелось предоставить нашим пассажирам возможность посетить эти места, познакомиться с их историей и культурой. Мы также хотели бы показать детям старинные русские города во всем их многообразии, привить любовь к родному краю и интерес к путешествиям», — отметил В. Мишанин.