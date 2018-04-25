ЦППК и Российский союз туриндустрии подписали соглашение о развитии сети ж/д туристических маршрутов 

ОАО «Центральная ППК» и Российский союз туриндустрии (РСТ) подписали соглашение о развитии сети железнодорожных туристических маршрутов. Об этом сообщает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» с церемонии подписания документа, которая состоялась в рамках форума по детскому туризму в Калуге.
Со стороны перевозчика подписи под договором поставил директор по продвижению новых проектов ОАО «Центральная ППК» Вадим Мишанин, со стороны ведущего объединения отечественной туриндустрии — вице-президент РСТ Ольга Санаева.
«Мы работаем в 11 регионах Центрального федерального округа. В каждом из них есть города, которые могут быть интересны российским и иностранным туристам. И как основному перевозчику нам захотелось предоставить нашим пассажирам возможность посетить эти места, познакомиться с их историей и культурой. Мы также хотели бы показать детям старинные русские города во всем их многообразии, привить любовь к родному краю и интерес к путешествиям», — отметил В. Мишанин.
В свою очередь О. Санаева подчеркнула, что поддержка внутреннего туризма является важной задачей для любой российской компании. «Думаю, что, объединив наши компетенции, мы создадим действительно полезные и увлекательные программы, которые помогут сделать путешествия по городам России популярнее», — заявила она. В рамках соглашения ЦППК и РСТ будут совместно разрабатывать и продвигать туристические продукты на пригородных электропоездах. Среди основных направлений работы — создание экскурсионных и туристских маршрутов, детских образовательных программ.